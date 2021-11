Lvíčata Angličany nerozsápala. Dostala od nich lekci

Konec vítězného tažení kvalifikací ME 2023 hráčů do 21 let i neprůstřelnosti gólmana Matěje Kováře. Česká fotbalová Lvíčata poprvé prohrála. Anglie jim uštědřila tvrdou lekci z rychlosti, taktiky, technické vyspělosti i důrazu a efektivity. Boj o postup však není zdaleka ztracen. Už v úterý mají svěřenci trenéra Jana Suchopárka možnost porážku napravit ve Slovinsku.

Zápas začal nešťastnou tečí Martina Vitíka do vlastní brány. Po dvou dalších individuálních chybách udeřili Angličané znovu a za půl hodiny to bylo z českého pohledu 0:3. „A to jsme těch gólů mohli dostat klidně sedm," přiznal kouč Suchopárek. Po změně stran sice jeho svěřenci výkon zlepšili, ale gólmana Bursika, jehož dědeček pochází z Čech, neohrozili.

„Proměněná penalta Adama Karabce byla naše jediná střela mezi tyče. Zápas jsme nezvládli, hlavně jeho úvod. Soupeř byl po všech stránkách lepší, v rychlosti, taktice, prostě hráči, kteří trénují s hvězdami Premier League a tuto soutěž mnozí i hrají, byli na vyšší úrovni, protože vedle nejlepších světových hráčů rostou. My jsme byli zbytečně bázliví, místo, abychom hráli rychle dopředu, dávali jsme míč zpátky," konstatoval kouč Jan Suchopárek, kterého mrzelo i nedotažení několika slibných akcí z druhé půle.

Rozhodně ale odmítl, že by prohra jeho tým srazila psychicky do kolen. „To si rozhodně nemyslím. Ve druhé půli jsme ukázali, že i takového soupeře, jako jsou Angličané, dokážeme potrápit. Vždyť tenhle tým byl v kategorii do sedmnácti let mistrem světa. Naopak se před úterním zápasem ve Slovinsku z této porážky musíme poučit. Když chcete růst, musíte i prohrávat. Hráči by si měli vzít poučení z chyb a pracovat na tom, co potřebují zlepšit, a toho je hodně," dodal kouč.

Trenér české jednadvacítky Jan Suchopárek při utkání s Anglií.

Molly Darlington, Reuters

Proč Češi nezvládli úvod zápasu? Příčiny se snažil najít Martin Vitík. „Angličané ukázali obrovskou kvalitu, zápas začali v obrovském tempu, s jakým jsme se ještě nesetkali. Byli jsme příliš bojácní. Byl vidět rozdíl mezi námi a hráči, kteří mají zkušenosti z Premier League, jsou jinde než my. Škoda, že jsem nevyužil šanci na konci první půle, za stavu 2:3 by Angličané třeba nebyli tak bohorovní," přiznal stoper Vitík. „Musíme ale rychle přepnout na zápas ve Slovinsku," odmítl přílišné rozebírání porážky.

Záložník Lukáš Červ začal na lavičce, na trávník přišel, už když bylo rozhodnuto. „Rozdíl byl veliký. Byli jsme oproti Angličanům pomalí, předčili nás ve všech směrech. Ale pro každého z nás to byl poučný zápas, který ukázal, v čem se musíme zlepšit, abychom dokázali čelit i takovým soupeřům, jako byli Angličané," zdůraznil.

Anglický mladík Conor Gallagher pálí na českou branku.

Molly Darlington, Reuters