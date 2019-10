Padli v Rotterdamu ve čtvrtek s Oranje, takže závěr kvalifikace o EURO 2020 bude pro Severní Iry přímo smrtící. Na dnešního soupeře české reprezentace, který ve skupině C ztrácí na vedoucí týmy Nizozemí a Německa tři body, totiž čekají v listopadu nejdřív doma právě Nizozemci a hned poté jedou do Německa. I proto je pro padesátiletého kouče Severního Irska Michaela O´Neilla duel se Šilhavého výběrem tak důležitý.

Od utkání v Rotterdamu sice uteklo už pár dnů, ale prohra s Nizozemci se vám nejspíš pořád ještě těžce rozdýchává.

Zvláště když jsme si nezasloužili prohrát. Ještě deset minut před koncem jsme byli blízko důležitým kvalifikačním bodům. Vedli jsme, takže nás od postupu dělil bod. Pak jsme ale během poslední desetiminutovky inkasovali hned třikrát. Proto je pro nás těžké se s prohrou smířit. Zvláště po druhé brance, kterou domácí dali a při níž měli štěstí, že se prosadili z dorážky. Co nám ale jiného zbývá, než porážku přijmout a myslet na zápas s českým týmem.

Po utkání jste si za předveděný fotbal vysloužili vesměs slova chvály, kouč Nizozemců Ronald Koeman byl ovšem k vaší hře hodně kritický a dokonce prohlásil, že se na ni nedalo vůbec dívat...

My nejeli do Holandska proto, abychom trenéra Koemana pobavili. Ostatně, když jsme hráli tak špatně, proč jeho hráčům tak dlouho trvalo, než nám dali góly a než nás porazili?! Myslím, že kouč takové úrovně by si neměl podobné výroky dovolit.

Teď jste v kvalifikační skupině v těžké situaci, protože s oběma největšími soupeři hrajete v závěru kvalifikace. Smiřujete už se s tím, že na první dvě příčky zaručující přímý postup na EURO nedosáhnete?

Skutečně těžko předpokládat, že by Němci přišli o body doma s Běloruskem, nebo Holanďané s Estonci. Tyto zápasy pod kontrolou nemáme, ale i tak nás čeká velký závěr kvalifikace. A o to nám šlo... Věřím totiž, že pokud neskončíme ve skupině na prvním nebo druhém místě, dostaneme v březnu další šanci v baráži. Ostatně, do baráže mají nakročeno další silné týmy.

Proto vítáte a berete přípravu s českou reprezentací jako test a zkoušku na listopadová kvalifikační klání?

Bude to velká zkouška pro oba týmy a věřím, že si z ní obě mužstva odnesou, co si odnést chtějí. A to přesto, že jak já, tak nejspíš i domácí trenér postavíme hráče, na které se zatím v reprezentaci tolik nedostalo. Pro mě bude ovšem těžké určit základní jedenáctku, protože hrát by chtěli úplně všichni. Dřív nebylo něco podobného obvyklé, protože hráči se přátelským zápasům většinou vyhýbali a nechtěli do nich nastupovat.

Fanoušci Severního Irska v Rotterdamu při utkání s Nizozemci.

Andrew Boyers, Reuters

Teď budou mít ovšem proti sobě Čechy, kteří v pátek porazili Anglii a po deseti letech jí připravili první kvalifikační prohru. Jak na vás zapůsobil tenhle výsledek?

Doslova mě ohromil. Zápas jsem viděl a sledoval perfektní výkon českého týmu, který prokázal sílu a charakter. Když jsme s ním hráli naposledy v kvalifikaci o světový šampionát v Rusku, dával se teprve dohromady. Ale už před dvěma lety v Belfastu bylo v českém kádru sedm hráčů, kteří teď nastoupili proti Anglii. Samozřejmě po té době mnohem zkušenějších, což bylo patrné v tom, jak se posunuli. Proto to pro nás bude velká zkouška.