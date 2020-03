Verdikt, který musel přijít. UEFA potvrdila, že fotbalové EURO kvůli pandemii koronaviru o rok odložila. Šampionát se bude hrát od 11. června do 11. července 2021. „Myslím, že jde o očekáváné rozhodnutí. V této situaci asi ani jinak rozhodnout nešlo. Rozhodnutí respektujeme a podle něj se zařídíme,“ reaguje trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý.

Fotbal zatím nechce žádnou soutěž rušit. Odklad evropského šampionátu dává prostor ligové a pohárové soutěže dokončit. ME bylo odloženo poprvé v historii, která se datuje od roku 1960.

„Samozřejmě souhlasím. Dneska je fotbal na druhé koleji. Jednoznačná priorita je zdraví všech kolem nás. Asi to tak vnímáme všichni. S tímhle si lehce poradíme," ujišťuje Jaroslav Šilhavý v rozhovoru pro Fotbalovou asociaci ČR (FAČR).

Předseda FAČR Martin Malík o přeloženém EURO

FAČR

Kouč národního týmu je teď odkázán jen na telefonický kontakt s hráči.

Když budeme zodpovědní, všechno zvládneme

„Pochopitelně spolu komunikujeme. Zrovna včera jsem mluvil s klukama, co jsou v Itálii. Vyjádřil jsem jim podporu, nemají to jednoduché. Jejich situace je složitější než tady u nás. O fotbale jsme ani moc nemluvili. Všichni se teď upínají k tomu, co nás teď přepadlo," líčí posmutnělý trenér.

Není mu moc do řeči, optimismus však neztrácí.

„Krizová situace, kterou teď zažíváme, je pro všechny nová věc. Věřím, že stejně jako ve fotbale, když budeme ve společnosti držet všichni pohromadě, společně a disciplinovaně, budeme zodpovědní, tak všechno brzy zvládneme," vzkazuje Šilhavý všem lidem, nejen fotbalovým fanouškům.