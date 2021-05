Hraje se, okolnosti však mají k normálu daleko. Logistika všech mezistátních zápasů se mnohonásobně zkomplikovala, o zajištění fungování národního týmu na evropském šampionátu nemluvě.

Asociace již dávno musela vyčlenit jednoho člověka, který prakticky 24 hodin denně sleduje aktualizace hygienických opatření v evropských zemích, s nimiž má český fotbal přijít do styku. Podmínky se neustále mění, což se týká i Skotska.

V nominaci na EURO chybí Kolář i Dočkal. Překvapením je liberecký Jakub Pešek

„V hotelu na naší základně v Edinburghu jsme splnili základní podmínku UEFA, aby při stravování a společných akcích byly mezi členy výpravy dodrženy rozestupy minimálně 1,5 metru. Všechno bylo nachystané, jenže pak skotská vláda zpřísnila rozestup na 2 metry. A my zjistili, že v takovém případě se do hotelu nevejdeme, přitom na hledání jiného už není čas a prostor, protože na stávající navazuje samozřejmě i tréninkový proces," líčí palčivý problém Martin Malík, předseda FAČR.

Řešení se našlo, je však drahé...

Museli koupit další prostory

„V podstatě jsme museli vykoupit exkluzivitu. Tedy zaplatit ještě další prostory, kde vedení hotelu původně chtělo ubytovat jiné hosty. Souhlasilo, že jejich objednávky přebukuje do okolních hotelů, trvalo však na úhradě škody. Náklady se nám tak zvýšily o přibližně 4 miliony korun," vysvětluje strahovský šéf.

Striktních podmínek je tolik, že asociace musela angažovat několik lidí, kteří za normálních okolností do realizačního týmu nepatří.

Callum Paterson ze Skotska během utkáním Ligy národů v Olomouci.

„Starají se jen o to, abychom byli schopni splňovat i podmínky platné z hlediska hygienických autorit ve Skotsku. Jinak by hrozilo, že při případné namátkové kontrole, nebo v případě, že bychom měli v týmu někoho pozitivně testovaného, by skotské autority daly do karantény celý český tým. Což je samozřejmě něco, čemu je třeba se za každou cenu vyhnout," zdůrazňuje Malík.

Český celek se sejde v neděli v Praze, kde všechny členy čekají již tradiční testy na koronavirus. O den později mužstvo odletí do severní Itálie a v Jižním Tyrolsku bude ladit formu na šampionát. V předposledním přípravném zápase před EURO změří reprezentanti 4. června v Boloni síly s domácími Italy a po návratu do Čech bude generálkou utkání s Albánií 8. června v Praze na Letné.

O den později Šilhavého tým odletí do Edinburghu, kde bude mít během turnaje základnu. První dva zápasy v základní skupině D proti Skotsku a Chorvatsku 14. a 18. června odehraje český celek v glasgowském Hampden Parku a 22. června se utká s Anglií v londýnském Wembley. Šampionát byl kvůli koronavirové pandemii předložen z loňského léta.