Vždyť Řím a ázerbájdžánské Baku dělí vzdušnou čarou přes tři tisíce kilometrů.

Letecký přesun z jednoho hlavního města do druhého trvající čtyři pět hodin.

„Budeme jako nomádi. Stále na cestách. Víc ve vzduchu než na hřišti," rozčarovaně si povzdechl kouč Švýcarů Vladimir Petkovič, když reprezentaci helvétského kříže los přisoudil, že právě ona spadla do skupiny A.

Se sledem zápasů nejhorším ze všech týmů.

V sobotu 12. června hraje v Baku, za čtyři dny v Římě, v neděli 20. června už musí nastoupit zase na Olympijském stadionu v Baku.

Pokaždé čtyři pět hodin ve vzduchu.

Tam a zase zpátky.

K tomu přesuny na letiště, transfery do hotelů, na trénink a k zápasům.

„Kdo tohle vymyslel?" obracel oči v sloup kouč Walesu Ryan Giggs, při bukurešťském losování nemající ještě tušení, že jeho se cestovatelské harakiri při evropském šampionátu týkat nebude. Po obvinění z napadení přítelkyně Kate Grevilleové se musel stáhnout a stal se z něho jen trenér na telefonu. Rádce a mentor Roberta Page.

WALES Účast na ME: 2x Největší úspěch: semifinále v roce 2016 Cesta na EURO: 2. místo v kvalifikační skupině skupině E Trenér: Robert Page (46) Nejlepší střelci v kvalifikaci: Gareth Bale, Kieffer Moore, Aaron Ramsey (všichni 2) Klíčoví hráči: Gareth Bale a David James Koho sledovat: David James a Ethan Ampadu Ideální sestava: Ward – Mephan, Rodon, Lawrence – Roberts, Morell, Ampadu, Norrington-Davies (Williams) – Bale, James – Wilson. Příprava před ME: 2.6. Francie –Wales 3:0, 5. 6. Wales–Albánie 0:0 Sídlo během turnaje: Baku (Ázerbájdžán)

Přitom Velšané se na rozdíl od Švýcarů budou přesouvat jen jednou. Po dvou duelech v Baku k závěrečnému střetnutí s italskou squadrou do Říma.

„I tak se letadel užijeme víc než fotbalu. Jako by nestačila sezona, která neměla konce a před turnajem hráče vyždímala," přidal se ke Giggsovi jeho ex asistent Page povýšený do role hlavního kouče poté, co s reprezentačním výběrem absolvoval závěrečné soustředění v portugalském Algarve.

Šest hráčů mu tam chybělo. James musel s Manchesterem United letět na finále Evropské ligy do Polska, Roberts a Cabanga, stejně jako Sheehan, King a Johnson nastupovali na Ostrovech s klubovými celky k zápasům play off.

„A pak poskládejte nominaci. A neříkejte mi, že jsme na to dva," ulevil si Page, pohrávající si někde uvnitř s představou, jaká by to byla nádhera, kdyby Wales dokráčel zase až do semifinále, jako před pěti lety ve Francii. Samozřejmě, pod jeho vedením, protože Page a nikoli Giggs bude během EURO hlavním trenérem.

ŠVÝCARSKO Účast na ME: 11x Největší úspěch: osmifinále v roce 2016 Cesta na EURO: 1. místo v kvalifikační skupině D Trenér: Vladimir Petkovič (57) Nejlepší střelec v kvalifikaci: Cédric Itten (3 góly) Klíčoví hráči: Granit Xhaka a Xherdan Shaqiri Koho sledovat: Breel Embolo Ideální sestava: Sommer – Elvedi, Akanji, Rodriguez – Widmer (Mbabu), Freuler, Xhaka, Zuber – Shaqiri – Embolo, Seferovic Příprava před ME: 30. 5. Švýcarsko–USA 2:1, 3. 6. Švýcarsko– Lichtenštejnsko 7:0 Sídlo během turnaje: Řím

Kouč Turků mlčí. Už teď je Senol Günes národním hrdinou. Nejenže dovedl reprezentaci na EURO, ale cestou porazil i mistry světa Francouze. Navíc z posledních dvaceti duelů prohrál jen dva. Paradox, že oba s Maďarskem. O to větší, když porazil mistry světa Francouze, Nizozemce, remizoval s Němci a Chorvaty. Ani jeho legendární předchůdce Fatih Terim nebyl tak úspěšný jako on. A to s nimi hrál semifinále.

Proto respekt, který teď Turci vzbuzují. Proto se z nich stal černý kůň šampionátu. Proto by zase klidně mohli dojít do semifinále, jak to svedli před 13 lety pod Terim.

TURECKO Účast na ME: 5x Největší úspěch: semifinále v roce 2008 Cesta na EURO: 2. místo v kvalifikační skupině H Trenér: Senol Günes (68 let) Nejlepší střelec v kvalifikaci: Cenk Tosun (5 gólů) Klíčoví hráči: Ozan Tufan a Burak Yilmaz Koho sledovat: Burak Yilmaz a Merih Demiral Ideální sestava: Cakir – Celik, Kabak, Söyüncü, Meras – Yokuslu – Karaman, Tufan, Calhanoglu, Yazici – B. Yilmaz Příprava před ME: 27. 5. Turecko –Ázerbájdžán 2:1, 31. 5. Turecko– Guinea 0:0, 3. 6. Turecko–Moldavsko 2:0 Sídlo během turnaje: Baku (Ázerbájdžán)

„Mé mužstvo má hrdost, sílu a po pokoření francouzských Les Blues i sebevědomí," neměl by Günes rozhodně nic proti tomu, aby mu v červenci stavěli v Istanbulu slavobrány.

Legendárnímu Robertu Mancinimu je staví v Itálii pomalu už teď.

Proletěl s azzurri kvalifikaci, od září roku 2018 s nimi neprohrál z 27 zápasů ani jediný, a hlavně předvádí se squadrou báječný fotbal.

Fotbalový Da Vinci. Obroditel reprezentace. Umělec hodný těch, které dala naší zemi a světu renesance. Tak o Mancinim básní a podobné přirovnání vymýšlejí v jeho domovině s vírou, že na tyto superlativy nanese 11. července v londýnském Wembley zlatý lesk.

Kdo také jiný by měl z Italů udělat po čekání trvajícím už přes půl století evropské šampiony?

ITÁLIE Účast na ME: 10x Největší úspěch: 1. místo v roce 1968 Cesta na EURO: vítěz kvalifikační skupiny J bez ztráty bodu Trenér: Roberto Mancini (56 let) Nejlepší střelec v kvalifikaci: Andrea Belotti (5 gólů) Klíčoví hráči: Marco Verratti a Giorgio Chiellini Koho sledovat: Gianluigi Donnarumma Ideální sestava: Donnarumma – Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson – Jorginho, Barella, Verratti – Chiesa, Immobile, Insigne Příprava před ME: 28. 5. Itálie– San Marino 7:0, 4. 6. Itálie–ČR 4:0 Sídlo během turnaje: Coverciano u Florencie

Mancini se jen tajemně usmívá.

Nejdřív na Sardinii, kam si svých 35 vyvolaných svolal do Forte Village, aby po pět dnů relaxovali s rodinami, odpočívali, lízali si rány a čerpali nové síly.

Od tohoto týdne už v proslulém Covercianu poblíž Florencie, odkud budou vyrážet i k šampionátovým zápasům do Říma.

55 minut a budou na místě, zatímco fotbaloví nomádi ze Švýcarska, Turecka a Walesu se za nimi budou harcovat z Baku celé dlouhé hodiny.

I proto se může Mancini usmívat.

I proto v klidu vyčkává dnů příštích.

I proto prodloužil u reprezentace smlouvu až do roku 2026, i když původně tvrdil, že v příštím roce po mistrovství světa v Kataru skončí, protože mu chybí každodenní kontakt s hráči.

Nejspíš tuší, že nastávající EURO může být jeho šampionátem.