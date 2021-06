Ani v soutěžích okresní úrovně tohle asi neuvidíte. Ofsajd signalizovaný ihned po rohovém kopu, taková situace se přihodila v otevíracím zápase fotbalového ME mezi Italy a Turky v Římě. Domácí hráči údivem spínali ruce. Někteří odborníci byli natolik zaskočeni, že složitě dumali, cože to vlastně asistent rozhodčího Hessel Steegstra odmával. Ale zjevně to byl ofsajd, ač při kopu z rohu v něm nemůže být hráč, který jako první převezme míč přímo po jeho provedení. Právě to v onu chvíli na hřišti nastalo...