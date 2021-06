„Neuvěřitelný výkon," poklonil se spoluhráči mezi tyčemi obránce Vladimír Coufal. „Ohromným způsobem nás podržel," přitakal další zadák Jan Bořil. „Chytal výborně. Zastavil, co prošlo přes obranu. Byl skvělý a zaslouží velké poděkování," přitakal trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý.

Vaclíkův výkon zůstal ve stínu kanonýra Schicka. Ale nebýt šikuly mezi tyčemi, kdo ví, jak by to s českým týmem v Hampden Parku dopadlo. Skotský tým měl totiž přehršel tutovek... Vaclík v první půli fantasticky vyškrábl na rohový kop střelu domácího kapitána Robertsona. Po pauze bravurním zákrokem zmařil tutovku Dykese. Vzápětí lapil pokus téhož hráče z bezprostřední blízkosti a uspěl i do třetice, kdy proti tutovce domácího útočníka vytrčil pravou nohu.

Geniální Patrik Schick a podržel nás Tomáš Vaclík, chválil trenér Jaroslav Šilhavý

„Měl jsem štěstí. Nejtěžší na řešení byla rána Robertsona v první půli, jehož jsem se prostě snažil ustát a měl patřičnou dávku štěstí. A pak střela Dykese, který pálil z prvního doteku, čímž mě překvapil. Ale trefil mě do nohy, taky klika," pronesl skromně v rozhovoru pro Českou televizi, když se vracel ke kritickým okamžikům premiérového českého vystoupení na EURO.

Stejně pokorně hovořil ještě pár dnů před šampionátem. „Doufám, že na EURO pojedu v roli jedničky," přál si dvaatřicetiletý Vaclík, který při minulém šampionátu plnil roli dvojky za Petrem Čechem.

Během pěti let prošel obrovským vývojem. Ze švýcarské Basileje přestoupil do Sevilly. A ve španělském klubu se okamžitě vypracoval v jedničku. Jenže v minulé sezoně kvůli zranění ze základní sestavy vypadl. „Kdyby šampionát startoval před rokem, asi nikdo by mojí pozici neřešil," pokrčil smířlivě rameny vědom si faktu, že jeho reprezentační konkurent Pavlenka v Brémách odchytal celou sezonu.

Zraněný brankář Werderu Brémy Jiří Pavlenka.

Jenže v přípravě proti Itálii neoslnil, navíc kvůli zranění musel soustředění opustit. A tak bylo jasné, že proti Skotsku půjde do branky Vaclík. A přetěžkou zkoušku zvládl fantasticky. „Je dobré, když můžete gólmanovi věřit a víte, že pokud uděláte chybu, tak za sebou máte zeď. Tomáš má skvělou formu a je pro nás oporou. Skvělým výkonem ovlivnil celé mužstvo. Před šampionátem se na něj snesla kritika a lidé mu nevěřili. Jenže on potvrdil, jak velkým gólmanem je," přemítal Coufal.

„Pro většinu z nás šlo o první zápas na mistrovství Evropy," vysvětloval Vaclík úvodní nervozitu českého týmu. Sám působil velice jistě, klidně a sebevědomě. Prodal zkušenosti z více než šedesáti startů v Lize mistrů či Evropské lize.

„Byl to skvělý zážitek," usmál se blaženě do kamery. „Věděli jsme, že vstup do turnaje je velice důležitý, a tak jde o super výsledek," přemítal Vaclík, který na šampionát přicestoval bez smlouvy, protože Sevilla jeho kontrakt neprodloužila. Po výkonu proti Skotsku se Vaclík o budoucnost bát nemusí. Už asi nikdo si netroufne pochybovat o jeho pozici jedničky.