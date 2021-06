„Fotbalové EURO se konečně naplno rozběhlo. Těšil jsem se na něj stejně jako fotbaloví fanoušci, ačkoliv se netajím tím, že aktuální formát šampionátu se mi nelíbí. Kouzlo turnajů bylo vždycky v tom, že se konaly v jednom, maximálně dvou státech a dávaly tak vzniknout unikátní atmosféře mezi fanoušky. Odehrávaly se krásné příběhy zdravé sportovní rivality, mnoha přátelství. Současný systém - a to prakticky bez ohledu na pandemii - tyto možnosti jednoduše neumožňuje.

Co pandemie naopak ovlivnila, je zázemí českého týmu. Proti původně plánované základně v Glasgow se naši hráči připravují v Praze. Mně osobně by to příliš nevadilo. Jestli máme trénink na stadionu, nebo někde v tréninkovém centru, jsem nikdy neřešil. Dokonce jsem býval radši, když jsme měli svoje zázemí, nikdo nás časově ani jinak neomezoval. Ale pochopitelně je to individuální věc, jsou hráči, kterým to vyhovuje, jiní to mají naopak. Samozřejmě, že je tam víc přeletů, ale když je to třeba do dvou hodin, dá se to zvládnout, hráči jsou zvyklí z evropských pohárů a některých domácích soutěží. V tomhle ohledu jsou na turnaji i horší skupiny než ta česká.

Petr Čech nejen o vstupu českého týmu do EURO 2020

To, že se kluci se situací popasovali dobře, bylo vidět hned v zápasové premiéře proti Skotům. Češi odehráli dobrý zápas, přistoupili k němu velmi koncentrovaně. V důležitých momentech podržel národní tým skvěle chytající Tomáš Vaclík, ale celkově považuji vítězství našich hráčů za zasloužené. V systému, ve kterém do vyřazovacích bojů mohou postoupit také týmy z třetích míst ve skupině, mohou být pondělní body naprosto klíčové.

Samostatnou kapitolou je pak druhý gól Patrika Schicka, který po zásluze obletěl svět. Je to ukázka vytříbené techniky, a především geniality v nápadu. Patrik musel reagovat rychle a intuitivně, zároveň však v pozápasových výstupech řekl, že dopředu věděl o vysokém postavení skotského gólmana a byl připraven tuto variantu vyzkoušet. Právě tahle mentální příprava je stěžejní, dělá rozdílové hráče. Patrikův gól bude dozajista aspirovat na nejhezčí branku celého šampionátu. Já zároveň doufám, že v podání Patrika zdaleka nebyl gólový účet uzavřen.

V dalších průběhu šampionátu spojil všechny fanoušky kolaps dánského hráče Christiana Eriksena. Jeho případ je mimo jiné potvrzením, jak zásadní a důležité je zvyšování lékařského vybavení a personálu na stadionech. Jen díky tomu přežil a jsem moc rád, že do světa posílá vzkazy plné naděje a chuti do života.

Co se sportovní části týče, ukazuje turnaj obrovskou důležitost efektivity. Přestože tým dominuje a vytváří si šance, bez efektivity ztrácí body. Ať už se jednalo o zápasy Španělska, Švýcarska nebo Polska. Jsem moc zvědavý na další zápasy, už dnes se těším na Portugalsko, a především na souboj Francie s Německem, ve kterém se představí na obou stranách mně dobře známí hráči Chelsea."