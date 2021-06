Už vám volal staronový trenér Bílého baletu Carlo Ancelotti vracející se po šesti letech na Santiago Bernabéu?

Nevolal...

Teď po vašem pondělním excelentním výkonu v Glasgow k tomu bude mít určitě důvod, když už před jeho příchodem madridský Real avizoval, že má o vás zájem.

Také jsem to zahlédl na sociálních sítích. Ale jen tam, nic víc o tom nevím. Takže ani netuším, zda to je vůbec možné.

Další kluby se ale určitě ozvou, když zjistí, že takový gólman je momentálně bez angažmá, takže budete zaplaven nabídkami. Nebo už nějaké dokonce přišly?

Pro mě je to složité a svou situaci teď nechci řešit. Myslím na šampionát, na to, abychom byli s naším týmem úspěšní. A uvidíme, co se bude dít potom. Teď během mistrovství budoucí angažmá vzhledem k panujícím opatřením a životě v bublinách stejně neovlivním, a tudíž se nic nestane. Není proto důležité nad ním přemýšlet. Bude na to čas, až turnaj skončí.

Tomáš Vaclík během tréninku české reprezentace.

FAČR

Máte pocit, že jste v pondělí v Hampden Parku podal nejlepší výkon v reprezentační kariéře?

Tak to si tedy jistý nejsem. Vzpomínám na výborně odchytané zápasy v Norsku, ve Švédsku i třeba doma proti Anglii, takže těžko vybírat. Ale k nejlepším ten výkon patřil.

Měl jste už před utkáním tušení, že by to mohl být váš den a váš zápas?

Paradoxně vůbec. Na co jsem při tréninku sáhnul, to skončilo v bráně. Při rozcvičce už jsem se ale cítil uvolněně a najednou jsem měl dobrý pocit. I proto, že na tribunách byli diváci, což jsme ve Španělsku nezažili za celý rok ani jednou. Ale že mi utkání sedne až tak moc, to jsem nečekal. Kluci mi však neskutečně pomohli. Zblokovali spoustu střel, odvrátili hodně centrů, obranná činnost byla skvělá, takže to nebylo pouze o mně.

Brilantních zákroků jste předvedl spoustu, ale přesto – který byl pro vás nejtěžší?

Nejtěžší byl začátek zápasu, protože poprvé jsem si sáhl na míč až někdy v patnácté minutě, kdy prošla průniková přihrávka až ke mně. Prostě hodně dlouhé čekání, než si budu moci balon poprvé osahat. Za zákroky hlavně za bezbrankového stavu jsem byl samozřejmě rád, protože jsem tím klukům pomohl.

Parádní zákrok Tomáše Vaclíka

Andy Buchanan, Reuters

Superlativy jste si vysloužili po zápase hned dva – vy a Patrik Schick. Neskutečné, jaký druhý gól vstřelil, neskutečné ovšem i to, co si skotský gólman Marshall o sobě přečetl a co všechno si nejspíš i vyslechl. Máte s ním jako gólman soucit?

Na sociálních sítích jsem to viděl, takže s ním soucítím. Přitom si myslím, že stál dobře. A když jsem se podíval na záznam našeho střetnutí se Skoty, viděl jsem, že okamžitě vyrazil zpátky. Jenže Patrikův gól byl neskutečný a Marshall s tím nemohl nic dělat.

Když balon po dlouhém plachtění z půlky hřiště zapadl do skotské brány, rozběhli se za Schickem vlastně všichni hráči. Tedy až na vás... To jste neměl chuť za ním také vyrazit a prožít s ostatními euforii z geniální trefy a pojištěného vedení?

Pro mě to bylo daleko, ale radost jsem měl obrovskou. Hned když jsem viděl Marshalla sprintujícího zpátky do brány mě napadlo, že by Patrik mohl vystřelit. By to dotek geniality, kterým překvapil všechny na stadionu. Sladit všechno v plné rychlosti, podívat se, kde je gólman, a ještě to takhle trefit... Tahle branka bude určitě aspirovat na nejhezčí gól celého šampionátu.

Však také do pondělního odpoledne znali fotbaloví fanoušci ve Skotsku vlastně jen Panenku a jeho bělehradskou penaltu. Myslíte, že tam budou za pětačtyřicet let vzpomínat i na gól Patrika Schicka?

Určitě, protože ten gól vstoupí do historie. Bude se o něm mluvit ještě dlouho. Zvlášť když překonal i rekordy ve vzdálenosti, z jaké padl.

Chválou jste byl zahrnut nejen vy a střelec obou gólů Schick, ale vůbec fungující defenziva. Vy jste ale měl čtyři obránce přímo před sebou, takže asi nejlépe víte, jestli se může jejich výkon ještě zlepšit...

Myslím, že v defenzivě to byl výborný výkon od všech. Od obranné čtveřice, středových záložníků a vůbec celého mužstva. Samozřejmě něco se zlepšit dál, ale nemůžeme si myslet, že přijedeme na mistrovství Evropy a soupeři na naši bránu nevystřelí.

Tomáš Vaclík předvedl vynikající výkon

Lee Smith, Reuters

Už v pátek vyrukujete v Glasgow proti Chorvatům, které povede jako kapitán Luka Modrič, s nímž máte ze španělské ligy své zkušenosti.

Bilanci máme vyrovnanou, jednou mi gól nedal, na San Bernabéu mě překonal. Je to skvělý fotbalista, což v Realu dokazuje v každé sezoně. Držitel Zlatého míče, rekordman v počtu startů v chorvatské reprezentaci, jeden z nejlepších hráčů světa. Hra Chorvatů na něm stojí, takže v pátek nás určitě čeká konfrontace se světovou extratřídou.

Nebude to s nimi snadné, když po úvodní prohře s Anglií bezpodmínečně potřebují tři body.

Půjdou do zápasu samozřejmě s tím, že musejí vyhrát. Budou útočit a hrát ofenzivně, takže to s nimi bude hodně těžké, což mi potvrdil i záznam jejich úvodního střetnutí s Angličany.