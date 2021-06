Před ME oprášil český i chorvatský reprezentační dres. Přeje oběma týmům. V pátek však nejlepší Chorvat v historii tuzemské ligy Andrej Kerič natáhne ten kostkovaný a fandit bude krajanům. „Čeká nás těžký zápas, speciálně po vaší výhře nad Skoty. Tu jsem sledoval s dresem, který mi dal Lukáš Vácha z MS do 20 let," usmívá se současný asistent u týmu Vinkovci, kdysi i hráč Liberce či Sparty.

Kolikrát jste si pak pustil ze záznamu gól Patrika Schicka?

Mockrát. Je to úplná fantazie. K tomu je zbytečný něco vůbec dodávat. Na něj se jen můžete podívat a zatleskat. Nic víc, nic míň. Koukal jsem na zápas s kamarády a ti se jen divili: Co to je? (usměje se) Něco neuvěřitelného. Podle mě se už může ukončit soutěž o nejlepší gól nejen tohoto mistrovství, ale vůbec historie ME. Konkurovat mu může jen gól Van Bastena v roce 1988. Do dějin se zapíše stejně jako Panenka v Bělehradě.

Byl jste také útočník, zkusil jste někdy něco podobného?

(usměje se) Dal jsem zpoza šestnáctky dohromady tak dva góly, střely z dálky nebyly nic pro mě...

Bude teď chorvatský tým strážit Schicka o to víc?

Nemyslím si, že by se na něj zaměřovali víc speciálně kvůli utkání se Skotskem. Trenér Dalič se svým týmem ví, jak je dobrý. Však ho všichni známe ještě z minulého roku, kdy hrál s Lipskem semifinále Ligy mistrů. Se Součkem jde o vašeho nejnebezpečnějšího hráče.

Jak je v Chorvatsku současný Šilhavého tým vnímán?

Chorvati určitě respektují český tým víc než skotský, i když jsme se Skoty hráli v historii pětkrát a ani jednou nevyhráli. Když jsem si však po vaší výhře pročítal české weby, skoro mi přišlo, že jsou novináři tím výsledkem až překvapení. Já tedy nebyl! Česko nemá špatný tým. Je tady vnímán jako takový mix Slavie a West Hamu. Víme, že máte běhavé hráče, kteří půjdou do každého souboje na sto procent.

Zvyšují respekt výkony Součka a Coufala ve West Hamu a Slavie v Evropské lize?

Samozřejmě. Slavia to dotáhla do čtvrtfinále Evropské ligy stejně jako Dinamo Záhřeb. Kdyby postoupili, mohli hrát v semifinále proti sobě, takže Slavia byla hodně sledovaná a všichni vědí, jak se prezentovala. I v minulé sezoně, kdy byla v Lize mistrů a hrála velmi dobře s Barcelonou, Interem a Dortmundem. Respekt tady je, stejně však Chorvatsko nezajímá nic jiného než výhra. Ale obzvlášť po vaší výhře nad Skoty to bude těžké.

Nezavládlo však v Chorvatsku po prohře s Anglií spíš zklamání? Na posledním MS skončilo druhé.

Ale ani ne tolik z výsledku jako z předvedené hry, která nebyla dobrá. Bez tempa, jako přátelák. Speciálně prvních dvacet minut. S prohrou samozřejmě není spokojený nikdo, ale s Anglií se dala čekat. Však patří k favoritům na titul. Rozhodující budou zbylá dvě utkání. A sice jsme vicemistři světa, ale od té doby už uběhly tři roky. Chybí někteří hlavní hráči jako Mandžukič, Rakitič nebo Čorluka, který je teď asistentem kouče. A ti, co zůstali, jsou zase o tři roky starší.

Ukazuje se, že úspěšná generace v čele s Modričem je již za zenitem?

Modrič je samozřejmě stále fantastický hráč, ale byl by ještě lepší, kdyby měl vedle sebe Rakitiče. Ten však už v reprezentaci skončil. A v Chorvatsku nikdo neví proč. Je ještě o tři roky mladší než Luka a jeho konec v národním týmu je tak trochu nevysvětlený.

Jak to?

Jen se spekuluje, že už nechtěl hrát v kvalifikaci, jen na hlavním turnaji, což prý trenér odmítl. Ale nevím, spekulace nemám rád. Každopádně je to škoda, deset let byl hlavní postavou národního týmu. S ním by byl Modrič ještě lepší. Ukázalo se to už na světovém šampionátu v Rusku, kde tomu Rakitič dával balanc mezi obranou a útokem a Modrič měl víc prostoru směrem dopředu. Vidět to bylo proti Anglii, proti které sice hrál nahoře, ale když to nešlo, musel se pro balony vracet a pak vpředu chyběl.

Co podle vás Chorvati proti Česku změní oproti prvnímu duelu?

Doufám, že hodně. (usměje se) Hlavně půjde o úplně jiný zápas, Chorvatsko musí vyhrát a musí víc útočit. Trenér před turnajem říkal, že první útočník bude Petkovič z Dinama, jenže proti Anglii hrál jen deset minut. Myslím, že teď by mohl hrát od začátku a šlo by o dobrý tah. Je fakt výborný. Vím, že v Česku ho lidi moc neznají, protože hraje jen za Dinamo, ale za reprezentaci už některé zápasy odehrál. Třeba v kvalifikaci zápas se Slováky zvládl v podstatě sám. Ale je náladový. Když však má dobrou náladu, je schopný porazit každého.