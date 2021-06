Chorvatský fotbalista Dejan Lovren netajil po remíze 1:1 s českou reprezentací na mistrovství Evropy rozhořčení, že se po jeho zákroku na Patrika Schicka kopala penalta. Jednatřicetiletý obránce v prvním poločase trefil při výskoku českého střelce loktem do obličeje, způsobil mu krvavé zranění, načež španělský sudí Cerro Grande po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu nařídil penaltu, po níž šli svěřenci Jaroslava Šilhavého do vedení. Chorvaté dokázali už jen vyrovnat a mají po dvou zápasech ve skupině D jen bod.

"Když si to zpětně přeberu, tak jsem Schicka vůbec neviděl," řekl Lovren chorvatskému listu Sportske novosti. "Šel jsem do vzduchu pro míč a vyskočil stejně, jako to dělám celý život. Jinak jsem vyskočit nemohl. Nebo co jsem měl dělat? Skákat bez paží jako svíčka? Většina lidí by řekla, že to penalta nebyla a ani rozhodčí to tak zprvu neviděl. Kdyby nebyl VAR, o pokutový kop by nešlo. Jenže co mám dělat," uvedl Lovren.

Na jeho stranu se postavili i bývalí slavní angličtí fotbalisté. Gary Lineker na twitteru napsal, že "je povzbudivé vidět, jak je VAR směšný úplně všude. Rio Ferdinand zase prohlásil, že zavedení videa přineslo i změnu v posuzování zákroků.

"Je to další situace, která by bez VAR penaltou neskončila. Jenže s VAR se to zásadně mění a máme z toho penaltu. Podle mě neměla být. Oba hráči šli do vzduchu a oba měli ruce ve vzduchu. Pochopitelně jeden druhého udeřil, ale nemyslím si, že tam byl od Lovrena úmysl vyskočit a někoho zranit," řekl Ferdinand BBC.

Dejan Lovren s chorvatským koučem Zlatkem Daličem.

Justin Tallis, Reuters

Vicemistři světa i za nepříznivého stavu zareagovali a na začátku druhé půle vyrovnali zásluhou Ivana Perišiče. Jenže druhý gól už nepřidali, a tak vedle penalty poukazovali i na svůj nepřesvědčivý výkon.

"Po tomhle zápase přetrvává hořká pachuť, že jsme ho nevyhráli. Do utkání jsme vstoupili úplně rozhození. Ve druhé části jsme už byli lepší, dali gól a mohli přidat další, jenže se to nepovedlo a nevyhráli jsme. Musíme tedy porazit Skotsko," řekl na webu UEFA chorvatský kapitán Luka Modrič, který byl vyhlášen mužem zápasu.

Podobně hovořil i autor vyrovnávací branky Perišič. "Nehrajeme dobře. Prostě nehrajeme a nevím, proč to tak je. Každý v týmu ze sebe musí vydat víc než dosud. Jinak jedeme po základní části domů. Pořád ještě máme šanci postoupit, ale musíme zabrat."

V posledním utkání ve skupině se Chorvaté střetnou v přímé bitvě o naději se Skotskem, které remizovalo 0:0 s Anglií a má v tabulce rovněž jeden bod. Anglie s Českem jsou v čele se čtyřmi body a čeká je ve stejný den vzájemný zápas ve Wembley.

"Potřebujeme hrát s větším nasazením. Proti Česku jsme byli v úvodu pozadu, a i když jsme se po přestávce zlepšili, na výhru to nestačilo. Se Skotskem to bude těžké, ale tady na Euru je každý zápas složitý. Máme to pořád ve svých rukou a pokusíme se zlepšit a další zápas vyhrát," řekl chorvatský trenér Zlatko Dalič.