Švédská radost na EURO. Emil Forsberg přijímá gratulaci poté, co vstřelil gól do sítě Polska.

Tajenka ohledně soupeře českých fotbalistů v osmifinále EURO je rozluštěna. Svěřenci kouče Jaroslava Šilhavého nastoupí proti vítězi skupiny C Nizozemsku. Zápas se odehraje v Budapešti a bude mít výkop v neděli v 18:00.

"Holandsko považujeme za jeden z top týmů i favoritů turnaje. Asi až samotné utkání ukáže, jestli to pro nás byla ta šťastná volba nebo ne. Věříme, že pokud podáme optimální výkon, jsme ve vyřazovacích bojích schopni čelit každému soupeři," řekl v on-line rozhovoru asistent českého trenéra Jiří Chytrý.

Zápas v Budapešti si reprezentanti přáli hlavně kvůli tomu, že ho mohou ve velké míře navštívit čeští fanoušci. V maďarské metropoli může být jako v jediném z 11 pořadatelských měst při zápasech EURO zaplněn stadion na 100 procent. Kapacita Puskás Arény je přes 60 tisíc míst, na dosavadní dva duely domácího výběru dorazilo v obou případech skoro 56 tisíc fanoušků.

"Je to skvělá zpráva hlavně pro naše fanoušky. Je to pro ně příležitost, jak se dostat na stadion v co největším počtu, a my bychom v utkání mohli cítit jejich podporu. To se nám samozřejmě líbí," uvedl Chytrý. Zápasy základní skupiny reprezentanti odehráli v Glasgow a v Londýně, kde zahraniční návštěvníky limituje povinná desetidenní karanténa.

Slovenské loučení s ostudou

S ostudou se loučí s evropským šampinátem Slovensko. Jeho gólman Martin Dúbravka sice nejprve zneškodnil pokutový kop a byl hrdinou, o chvíli později se však šíleným kiksem podepsal pod vítězný gól Španělů, kdy si srazil míč do vlastní sítě. V nastavení první půle pak Slováci inkasovali druhý gól, což je zlomilo.

Slovenský brankář Martin Dúbravka zneškodnil během utkání EURO proti Španělsku pokutový kop a oslavuje to se svými spoluhráči. Nakonec ale Slováci zápas vysoko prohráli.

Julio Munoz, Reuters

Po pauze náskok favorita ještě narostl. Slovensko nemělo nárok a branky v jeho síti přibývaly. S každou z nich mizel slovenský sen o případném postupu ze třetí příčky.

V tabulce skupiny E dopadlo ještě hůř Polsko. To sice díky dvěma trefám kanonýra Lewandowského smazalo náskok Švédů, jenže muselo hrát na vítězství. V nastaveném čase ale inkasovali třetí gól, prohrálo 2:3 a obsadilo poslední místo.