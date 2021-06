„Jsme všichni nadšení. Vyhráli jsme, na stadionu byla úžasná atmosféra, přijela spousta českých fanoušků. Vybičovali nás k velkému výkonu. Užíváme si postup," vykládal rozesmátý Tomáš Vaclík.

Už v úvodním utkání českého národního týmu na šampionátu proti Skotsku Vaclík čaroval. V nedělním budapešťském večeru nejprve dvakrát zaváhal při vyběhnutí. Ale pak... Ještě během prvního dějství parádně vychytal Dumfriese. A v 52. minutě přišel nejskvostnější moment muže, jemuž Sevilla neprodloužila po třech letech výborných služeb kontrakt, a tak jednička národního týmu zůstala bez angažmá...

Malen obešel na hranici pravidel Tomáše Kalase a řítil se sám na Vaclíka. „Snažil jsem se jej co nejdéle vystát. Jak byl rozběhnutý, blesklo mi hlavou, že je to pravák a bude chtít zakončovat pravou," vykládal Vaclík, že i v kritickém okamžiku dokázal zachovat chladnou hlavu.

Jeho myšlenky se potvrdily. „Udělal kličku doprava. Stihl jsem tam dát ruce. Jsem rád, že akce neskončila gólem," říkal. Dobře věděl, že následně se zápas zlomil. „Potom byla červená karta, zápas se otočil na naši stranu."

Vaclík věděl, že stejně důležitý jako jeho zákrok krátce po pauze bylo zvládnutí úvodního tlaku. „Soupeř byl silný v kombinaci. Přežili jsme standardku, jednou mě zachránil skluz Tomáš Kalase," vracel se Vaclík k okamžiku, když špatně vyběhl a míč směřující do odkryté branky dokázal zastavit skluzem český stoper.

„Bylo dobře, že jsme neinkasovali. Potom jsme začali hrát velice dobře, nátlakově, což soupeři nevonělo. Nedostal se ke své hře, nemohl dostat míče nahoru na hroťáky. Tým odvedl skvělou práci. Postoupili jsme zaslouženě," přemítal Vaclík.

Odmítal chválu. Vyzdvihl zejména perfektní týmový výkon. „Celý tým táhl za jeden provaz, bojovali jsme jeden za druhého. Byla tam spousta skluzů i od útočných hráčů. Klobouk dolů před celým mužstvem. Vyřadili jsme Nizozemce, kteří byli po skupině favoriti. Psalo se, že Nizozemsko může vyhrát celý šampionát. A ještě tvrdili, jak jsou rádi, že dostali zrovna nás," usmál se Vaclík.

Vychutnával si postup a nechtěl se raději zaobírat cestou do ázerbájdžánského Baku ke čtvrtfinále proti Dánsku. „Čekají nás čtyři, pět hodin letu. K tomu časový posun a obrovské teplo. Ale cestování bude pro oba týmy stejné, tudíž nemá smysl to řešit. Navíc díky vedení reprezentace máme na cesty speciál, v němž je obrovský komfort," říkal Vaclík a strachoval se o atmosféru. „Rozdíl v atmosféře na stadionu bude obrovský. Nevím, kolik může v Ázerbájdžánu přijít lidí. Tohle je škoda. Kdyby mohli přijet fanoušci, jako do Budapešti, byl by zápas o něčem jiném."