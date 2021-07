"Říkám, že když ještě teď postoupíme, tak už to bude skvělé. Já Masovi (záložníkovi Lukáši Masopustovi) ráno na hotelu v Budapešti říkal, že mám skvělý pocit, že jsem se dobře vyspal a že pro nás EURO ten den ještě neskončí," uvedl Coufal v rozhovoru pro web Euro2020.com.

"A to se potvrdilo, navíc po úžasném výkonu, který jsme předvedli. Doufám, že se vzbudím se stejným pocitem i v Baku," dodal Coufal, který se ve čtvrtek s reprezentací přesunul z Prahy do Baku.

Národní tým podle něj po nedělní výhře 2:0 nad Nizozemskem rozhodně není uspokojený. "Myslím, že spokojeni nejsme. Kdybychom byli, myslím, že je to náš konec. Naopak teď když jsme postoupili, to vám nalije takovou energii, že chcete pořád víc a víc. Takže myslím, že jsme hladovější než před osmifinále," uvedl Coufal.

V Baku podle něj na sebe narazí dva podobné týmy, které nemají v kádru světové hvězdy a vyznávají náročný herní styl. "Myslím, že to bude úplně odlišný soupeř než Holandsko. Už jsem někde od (asistenta) trenéra četl, že narazí kosa na kámen. Já myslím, že se budou o sebe drtit dva mlýnské kameny a kdo se rozdrolí míň, ten vyhrajeme," mínil Coufal.

"My tady nejsme žádní světoví fotbalisté nebo nějaké velké individuality. Naše největší síla je, že umíme hrát týmově a umíme se semknout. To je naše největší zbraň. Když z toho někdo bude vybočovat, dostane rychle přes prsty. Na nervy si zatím zaplaťpánbůh nelezeme a já doufám, že to ještě minimálně do semifinále vydrží," dodal Coufal, jehož tým si v případě postupu zahraje v semifinále v Londýně s vítězem duelu mezi Anglií a Ukrajinou.