Když brankář Donnarumma chytil Sakovi v páté sérii rozhodující penaltu, z obličeje trenéra tryskaly tuny radosti. Objímal se s realizačním týmem a hráči, zaťal pěst, neskrýval obrovské štěstí. Roberto Mancini to dokázal! Po 33 dotáhl Squadru azzuru na evropský trůn.

Angličan Marcus Rashford poté, co neuspěl v penaltovém rozstřelu.

Anglický kouč Gareth Southgate ve finále ME.

Italská radost po vyrovnávací brance ve finále ME.

Vyrovnáno 1:1. Ital Leonardo Bonucci (19) zblízka posílá míč do anglické brány.

Britský premiér Boris Johnson s manželkou Carrie při finále ME ve Wembley.

Radost Angličanů, kteří šli ve finále s Italy rychle do vedení.

Angličan Luke Shaw poté, co dal ve finále gól Itálii.

Britský premiér Boris Johnson s manželkou Carrie před finále ME ve Wembley.

„Byly to emoce, které se dostaví po dosažení něčeho neuvěřitelného. Byly to emoce, když jsem viděl kluky slavit a fanoušky na tribunách," líčil pro BBC trenér Italů, jemuž z očí ukáply slzy. „Vidět všechno, co se nám podařilo vytvořit, všechnu tu tvrdou práci, kterou jsme odvedli za poslední tři roky, ale zejména posledních padesát dní, které byly velmi těžké," doplnil.

Prožívá satisfakci. Jako hráč s Azzurri nikdy nezískal žádnou velkou trofej. V roce 1986 mu o chlup unikl titul na ME jednadvacítek. O čtyři roky později byl součástí mužstva, které v semifinále domácího MS vypadlo v semifinále s Argentinou. „Měl jsem veliké štěstí, že jsem v roce 1990 hrál ve skvělém týmu a v roce 1986 v úžasném mužstvu do 21 let. Přestože jsme byli nejlepším týmem, nevyhráli jsme a v obou případech prohráli na penalty," připomínal 56letý kouč.

Italové s trofejí pro mistry Evropy.

Italové se nekvalifikovali na MS 2018 v Rusku, teď ale prožívají blaho. Pod taktovkou Manciniho se chlubí famózní bilancí. Po triumfu ve Wembley neprohráli už 34 zápasů v řadě! V play off tohoto šampionátu přemohli nadupanou Belgii nebo Španělsko. „Je to fakt, že jsme byli schopni za posledních 50 dní vytvořit tento týmový duch," řekl hrdě Mancini.

Ital Leonardo Bonucci třímá trofej pro mistry Evropy.

Obrovské nadšení netajil ani kapitán Giorgio Chiellini. Přiznal, že velký úspěch větřil. Od chvíle, kdy turnaj před měsícem v Římě odstartoval, cítil, že ve vzduchu je cosi magického. „Několik slz ukáplo. Všichni jsme si to zasloužili, v tomto věku si ještě více uvědomujeme, co znamená vyhrát takovou trofej," prohlásil šestatřicetiletý stoper. „Sen se stal skutečností," dodal další obránce Leonardo Bonucci.