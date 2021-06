Kapitána Slovácka čeká na klubové úrovni první zkušenost s bulharským fotbalem. Sadílek si vybavil přípravu s Plovdivem

„Je to druhý tým bulharské ligy. Skončil hned za Ludogorcem, což svědčí o jeho kvalitách. Možná to byl nejtěžší los, jaký jsme mohli dostat. Zrovna Plovdiv jsem si já osobně nepřál. Na to, že jsme byli nasazeni, je to hodně těžký protivník," tvrdí Kadlec. Šance na postup vidí padesát na padesát. „Dál půjde ten celek, který bude mít momentálně lepší formu. Každopádně to bude pro nás hned na úvod sezony mimořádně kvalitní prověrka," očekává zkušený stoper.

Vzpomíná si, že s národním mužstvem už v Bulharsku hrál. „Na klubové úrovni to pro mě bude ale premiéra," je si Kadlec jistý.

Jeho parťák, záložník Slovácka Lukáš Sadílek, si vybavuje zápas s Plovdivem, který mužstvo z Uherského Hradiště odehrálo před více než čtyřmi roky na soustředění v Turecku. „Byla to příprava, utkání skončilo 1:1. Bulharský tým ale určitě od té doby prošel značnou proměnou. Těžko říct, co od červencového dvojzápasu očekávat," přemítá.

Také Sadílek je přesvědčený, že mužstvo, které v tamní lize skončilo hned za Ludogorcem, který si v nedávné minulosti vyzkoušel i Ligu mistrů, bude hodně silné. „Určitě to bude velice nepříjemný soupeř. Pocestuju tam ale radši než třeba do Izraele, který jsme taky mohli dostat. Pokud budou smět do hlediště diváci, čeká nás v Bulharsku asi hodně bouřlivé prostředí. Tamní diváci bývají docela horkokrevní. Do Evropy jsme ale chtěli i kvůli zajímavým fotbalovým zážitkům. Samozřejmě že se už na duely s Plovdivem hrozně těšíme a uděláme maximum pro postup. Rádi bychom urvali úspěch pro Slovácko i český fotbal. A budeme chtít trochu vylepšit český pohárový koeficient," předsevzal si.

Netuší, zda je velká výhoda, že hradišťští fotbalisté nastoupí k odvetě v domácím prostředí. „První utkání u soupeře bude každopádně nesmírně důležité. Pokud bychom v Plovdivu uhráli solidní výsledek, pak bychom měli před našimi skvělými fandy velkou šanci projít v Konferenční lize do třetího předkola," má Sadílek jasno.