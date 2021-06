Brest už není jako dřív, nepostup Plzně by byl senzací, tvrdí trenér Lička

Fotbalisté Plzně budou v souboji s Dynamem Brest v 2. předkole Evropské konferenční ligy jednoznační favorité a jejich vyřazení by se rovnalo senzaci. To si myslí bývalý trenér běloruského týmu Marcel Lička. Podle něj už Brest zdaleka není tím celkem, s nímž v roce 2019 získal premiérový mistrovský titul.

"Jasným favoritem podle kádru i zkušenosti v pohárech je Plzeň. Co se evropské úrovně týče, tak Viktorka je o dvě třídy výše. Bylo by opravdu velké překvapení, kdyby Plzeň nepostoupila. Bylo by to nelogické a byla by to senzace," řekl Lička v rozhovoru s ČTK.

"Dynamo Brest aktuálně není to Dynamo Brest, které bylo ještě před rokem a půl. Po konci sezony 2020 odešel majitel (Alexander Nikolajevič) Zajcev do Ruchu Brest - klubu, který si v průběhu let vytvořil. Přebral všechny hráče pod smlouvou v Dynamu a vzal si je do Ruchu," doplnil současný kouč druholigového ruského Orenburgu.

Podle něj se mohou Západočeši k postupu výrazně přiblížit už v úvodním domácím utkání (22. července). "Když k tomu přistoupí zodpovědně bez podcenění a dají do toho vysoký rytmus hry, tak Brest bude mít potíže," mínil Lička.

Přiznal, že o současném Brestu nemá tak velký přehled, ale ze svého angažmá pamatuje například útočníka Aleksandra Šestjuka. "Trénoval s námi už v šestnácti, je to takový přímočarý buldok směrem na bránu. V šestnáctce se chová opravdu velice dobře, má instinkt, kde se postavit, a dává góly," upozornil třiačtyřicetiletý kouč. "Ale je to furt osmnáctiletý kluk, takže když proti němu nastoupí ti zkušení borci jako (Lukáš) Hejda nebo (Jakub) Brabec, tak si ho uhlídají," přidal Lička.

V minulé sezoně Dynamo skončilo čtvrté, v aktuálním ročníku drží sedmou příčku. Běloruská liga se hraje od jara do podzimu. "Oni spadli na tvrdou zem, co se i financí týče. Ale na druhou stranu se jich musím zastat, že výsledky v lize ještě mají slušné," konstatoval Lička. "Herní praxe u nich může znamenat menší výhodu, ale pořád si neumím představit, že by Plzeň vyřadili," doplnil někdejší hráč Ostravy, Slavie, Žižkova či polského Zabrze.

K běloruskému klubu necítí zášť kvůli tomu, že navzdory titulu mu nebyla prodloužena smlouva. "Já ani prezident klubu Zajcev jsme necítili, že bychom měli fungovat dál, protože potom už komunikace byla špatná, nebo spíš vůbec žádná. V Brestu jsem dostal možnost být hlavní trenér v první lize, vyhráli jsme titul, pohár a dvakrát superpohár, když k tomu počítám i dobu, co jsem byl asistent. Vzpomínám na to angažmá rád a žádná zášť nebo nepřejícnost z mé strany rozhodně není," prohlásil Lička.