Nepřipustíme ani prodloužení, natož pak penaltovou loterii, ujišťuje Pernica před odvetou s Brestem

V jednom má plzeňský obránce Lukáš Pernica před dnešní kvalifikační odvetou Konferenční ligy jasno. „Vyhnout se prodloužení. A případnému penaltovému rozstřelu teprve, i když pokutové kopy nacvičujeme a zkoušíme na každém tréninku a určení hráči je proměňují. Ale pořád je to loterie,“ nechce připustit, že by konfrontaci s běloruským Dinamem Brest měla rozhodnout právě penaltová loterie.

Nejen pro jednatřicetiletého Pernicu, ale pro všechny fotbalisty Plzně nemyslitelná představa, že by v arménském Jerevanu nechali duel s Brestem dospět do prodloužení.

Fotbalisté Viktorie Plzeň oslavují gól na 2:0 během utkání 2. předkola Evropské konferenční ligy.

Vlastimil Vacek, Právo

„Nebudeme se dívat vpravo ani vlevo, půjdeme do zápasu s tím, že chceme postup urvat v základní hrací době," slibuje Pernica navzdory tomu, že on sám příliš zkušeností z evropských pohárů nemá.

„Moc pohárových zápasů jsem skutečně neodehrál, to ovšem nemění nic na tom, že postoupit chceme. Už dva roky jsme v evropských pohárech nehráli základní skupinu a bylo by proto hodně nepříjemné, kdybychom odvetu s Brestem nezvládli. Zvlášť, když jsme samozřejmě v této konfrontaci favority," připomíná nesporně vyšší fotbalovou kvalitu i sílu plzeňského kádru.

Odveta 2. předkola Konferenční ligy mezi Dinamem Brest a Viktorií Plzeň se hraje dnes v 18.00 středoevropského času v arménském Jerevanu. Žádná televize zápas nevysílá. Plzeň v případě postupu narazí ve 3. předkole na vítěze souboje Kauno Žalgiris - The New Saints. Velšský tým vyhrál první duel v Litvě 5:0.

Viktorii nahrává do jisté míry i to, že se odveta hraje na neutrální půdě v arménském Jerevanu, takže Brest přišel o výhodu domácího prostředí. A to vše proto, že letecká doprava mezi evropskými zeměmi a Běloruskem je omezena na minimum.

Filip Kaša z Viktorie Plzeň a jeho gólová hlavička na 2:0 během utkání 2. předkola UEFA Evropské konferenční ligy.

Vlastimil Vacek, Právo

Z cesty do Arménie panovaly obavy nejen vzhledem k délce letu, ale i počasí, jež v posledních dnech v Jerevanu panovalo a při němž teploty šplhaly až k 35 stupňům.

„Podmínky budou pro obě mužstva stejné, takže by bylo nesmysl se vymlouvat na klima. Navíc budeme hrát v osm večer zdejšího času, když už nemá být takové vedro," upozornil Pernica, že podle předpovědi meteorologů se má v arménském hlavním městě počasí umoudřit, a i teploty mají klesnout.

Plzeň bude k odvetě navíc nastupovat s jednobrankovým aktivem, neboť před týdnem vyhrála doma 2:1. Pro Brest navíc gól vstřelený venku nic moc neznamená, neboť UEFA od letošní sezony zrušila pravidlo, že v případě nerozhodného skóre rozhodují o postupujícím góly na cizím hřišti. V praxi to znamená, že by Dinamo Brest muselo českého soupeře porazit dvoubrankovým rozdílem, aby ho vyřadilo.

„Ale Brest není radno podceňovat. Doma jsme ho v první půli k ničemu nepustili, vedli jsme 2:0, a kdybychom přidali ještě třetí a čtvrtý gól, nebylo by co řešit. Jenže po změně stran jsme nechali dát soupeře kontaktní branku, on v tu ránu ožil a zdramatizoval nejen první zápas, ale i kvalifikační konfrontaci," připomněl Pernica duel dvou odlišných poločasů před týdnem v Plzni.