Výhra, postup, ale po konfrontaci s Brestem zároveň i další plzeňská ztráta

Plzeňský lazaret se prostě nepřestává plnit. Jen co se uzdravil Hejda, který se v odvetném duelu s Brestem vrátil do sestavy dokonce s kapitánskou páskou, musí se kouč Viktorie vyrovnat s další komplikací. Na marodce je už desátý hráč jeho kádru.

„Zatím netuším, jak na tom bude, ale do nedělního ligového zápasu v Praze na Bohemce nejspíš nezasáhne. Jde o velkou nepříjemnost, protože je dalším klíčovým hráčem, kterého budeme postrádat," přiznal trenér Michal Bílek, že zranění francouzského legionáře kalí radost z výhry nad Brestem a postupu do 3. předkola.

„Je to prostě realita. I do Arménie jsme letěli s týmem, který máme momentálně k dispozici a v odvetě s Brestem jsme sehráli dobré utkání. A to přesto, že příležitost dostali kluci, kteří toho v přípravě tolik neodehráli. Se vzniklou situací se ale perou statečně," kvitoval Bílek, že jeho tým žádné komplikace nepřipustil a roli favorita splnil.

Plzeňský útočník Joel Kayamba vstřelil vedoucí branku Plzně v Konfrenční lize.

@fcviktorkaplzen, Twitter

„Jsem samozřejmě rád, že jsme odvetu zvládli, a navíc nás nestála nervy. A to přesto, že se hrálo v hrozném větru. Důležitý byl vedoucí gól už po dvanácti minutách, který vnesl do našich řad tolik potřebný klid. Utkání jsme pak měli pod kontrolou, i když soupeř si nějaké závary připravil. Branku ale vstřelil až v nastaveném čase, a navíc po naší chybě, kdy jsme mu možnost ke skórování nabídli," narážel na kiks Ndiaye, který Bilenkije ke gólu doslova vyzval.

„Samozřejmě by bylo lepší dohrát zápas s nulou, ale Ndiay hrál ještě na jaře druhou ligu v Táboře, kde navíc nastoupil jen do pár utkání. A teď najednou naskočil do evropských pohárů. Zaplať pánbůh, že jeho chyba přišla až na samém konci odvety," bral Bílek zaváhání čtyřiadvacetiletého senegalského legionáře s nadhledem.

Podstatné bylo, že jeho tým úskalí 2. kvalifikačního předkola překonal a postoupil do další fáze Konferenční ligy, kde se utká s velšským The New Saints. „Bude to určitě těžký soupeř, čemuž napovídají výsledky, kterých dosáhl v druhém předkole," připomněl plzeňský trenér výhry nastávajícího protivníka nad Kauno Žalgiris 5:0 a 5:1.