Žilina si po debaklu od Jablonce před odvetou věří: Šanci máme

"Myslím si, že se kluci budou prezentovat úplně jinak než v Jablonci. Věřím, že za pomoci fanoušků a dobrého nastavení v hlavě dokážeme odvetu nějakým způsobem zdramatizovat, i když nás čeká kvalitní soupeř, který má dobré mužstvo. O to víc bychom si eventuálně cenili minimálně výhry," řekl Staňo na tiskové konferenci.

"Jednoznačně musíme soupeři vnutit náš styl hry. Pokud se nám to podaří, pak je šance. Pokud se nám podaří vstřelit gól, dostaneme se do zápasu. Jdeme jednoznačně za góly," uvedl třiačtyřicetiletý Slovák.

Hráči Jablonce se radují ze čtvrtého gólu proti Žilině.

Radek Petrášek, ČTK

Žilina na Střelnici nezvládla první poločas, po němž prohrávala 0:4. "Výsledek v Jablonci neodráží to, co jsme prezentovali. Na druhé straně jsme inkasovali lehké góly. Těžko se hned reagovalo. Reakce po poločase ale byla dobrá. V odvetě je důležité opřít se o to, jakým fotbalem jsme se prezentovali v poslední době, hlavně doma. To nám dává šanci myslet na úspěšný výsledek," prohlásil Staňo.

Podle záložníka a kapitána Jakuba Paura, který se vrací po zranění, se mužstvo snažilo na debakl co nejrychleji zapomenout. "Nijak extra jsme do toho nerýpali. Myslím si, že v hlavě budeme úplně jinak nachystaní a i výkon bude diametrálně odlišný," konstatoval bývalý slovenský reprezentant do 21 let.

"Jsme připravení výborně. Je určitě v našich silách, abychom zítřejší zápas vyhráli. Uvidíme, na co to bude stačit. Pokud do toho dáme všechno a lidé na tribunách budou s naší hrou i výsledkem spokojení, tak budeme mít všichni radost," uvedl Paur, který je v 29 letech suverénně nejstarším hráčem týmu.

Vloni měl klub v souvislosti s koronavirovou krizí finanční problémy a vyhlásil likvidaci. Zbavil se drahých hráčů a nyní vsází na mladíky. Věkový průměr hráčů na soupisce je necelých 21 let.