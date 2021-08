Na náskok nesmíme myslet, nabádá Rada před odvetou v Žilině

Ačkoliv fotbalisté Jablonce půjdou do čtvrteční odvety 4. předkola Evropské konferenční ligy v Žilině s náskokem 5:1 z úvodního duelu, jejich trenér Petr Rada považuje výsledek za lehce zavádějící. Podle něj Severočeši nesmějí na náskok myslet, jinak by je to mohlo mrzet. Soustředění pouze na obranu zase považuje za cestu do zkázy.

"Výsledek je trošku zavádějící. Pokud je to na dva zápasy, tak fotbal už přinesl různé věci. Domácího výkonu si vážíme. Na druhou stranu musíme kvitovat, že Žilina i u nás hrála kvalitní fotbal. Všichni říkají, že nemá co ztratit, ale má co ztratit, pokud se ještě hraje 90 minut," řekl Rada na tiskové konferenci.

"Musíme se na to koncentrovat a nemyslet na to, že máme náskok. To by mohlo být ošidné a mohlo by nás to mrzet. Věřím, že hráči to cítí stejně jako já a vyrovnají se s tím. Čeká nás těžkých 90 minut. Pokud bychom hráli vyloženě defenzivně, tak je to cesta do zkázy. Musíme se na to připravit. Soupeř bude hodně aktivní. Pokud bychom čekali, jak to jenom ubránit, bylo by to špatné," uvedl třiašedesátiletý rodák z Prahy.

V minulé sezoně jeho svěřenci vypadli ve 2. předkole Evropské ligy s jiným slovenským celkem Dunajskou Stredou po prohře 3:5 po prodloužení.

"Měli kvalitní tým, složený z hodně cizinců. V té době byli nahoře. Dneska je situace taková, že Žilina vytvořila tým z mladých hráčů a je první v lize. Dunajská Streda je osmá. Trošku se to otočilo. Když jsem viděl mladé hráče Žiliny, tak je to určitě budoucnost a nová krev, která tady vyrůstá. Mančaft je hodně silný. Beru Žilinu za stejně kvalitní tým jako Dunajskou Stredu. Teď vedou ligu. V tomhle věkovém složení musím smeknout," prohlásil Rada.

"Šošony" si pamatuje coby hráč z federální ligy. "Žilina má tradici. Je to tým, na který tady v československé lize chodilo hodně lidí, stejně jako když přijeli do Prahy a do Česka. Rád na to vzpomínám, tyhle vzpomínky jsou vždycky příjemné. Doba se ale změnila. Stadion je jiný, do toho umělá tráva. Byl bych radši, kdyby to bylo postaru, kdyby byla tráva a lidi mohli chodit na stání, ale to už je pryč," konstatoval někdejší hráč pražské Dukly, Düsseldorfu nebo Bohemians 1905.

"Na Žilinu mám určitě dobré vzpomínky. Myslím si, že my starší jsme trošku smutnější, že se to rozdělilo a že Slováci a my hrajeme extra soutěž. Myslím si, že by to přineslo i náboj, kdyby to bylo opět dohromady. To je ale jenom můj názor," řekl Rada.