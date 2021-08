Cítím úlevu, poslední tři dny jsem nespal, přiznal Rada. Radost mu však kazí zranění Doležala

Kouč Jablonce Petr Rada si pořádně vydechl. Když estonský rozhodčí za stavu 3:0 pro Severočechy v Žilině ukončil zápas, v euforii vyskočil do vzduchu a vítězně zaťal pěsti. Zelenobílí v součtu s domácím triumfem 5:1 právě poprvé ve své historii postoupili do základní skupiny evropského poháru, konkrétně do Konferenční ligy.

„Cítím teď úlevu. Poslední tři dny jsem toho moc nenaspal, protože jsem měl i přes vysokou domácí výhru ze zápasu velké obavy. Žilinu jsem viděl ve spoustě utkání. V Evropě je až unikátem, jak mladý tým má. Doma v předkolech porazili Tobol 5:0, to je samo o sobě velký úspěch," chválil zkušený kouč, který se Severočechy zažije podruhé ve své bohaté kariéře hlavní fázi evropského poháru.

„A roli hrála i umělá tráva, na kterou nejsme zvyklí. Věděl jsem, že když bude mokrá, bude to ještě rychlejší. A Rusnák, Ďuriš, Kaprálik jsou rychlostní typy. Byl jsem proto dost ostražitý," naznačil své obavy.

„Do zápasu jsme však tentokrát vstoupili velice dobře, i když domácí měli jednu velkou šanci, kdy šli sami na bránu. Hanuš nás však podržel. Pak jsme se dostali do vedení a trochu se uklidnili. Hráči odehráli první poločas velice dobře, do šancí soupeře až na tu jednu moc nepouštěli," liboval si kouč, který minulý týden oslavil 63. narozeniny.

„Ve druhém poločase jsme chtěli být minimálně prvních dvacet minut stejně aktivní, někteří hráči toho už měli dost. Chtěli jsme přestát vstup do druhé půle a myslím, že se nám to povedlo velice dobře. Při centrech nás podržel Hanuš. Trochu mě mrzí zranění Doležala, který musel ze zápasu odstoupit," litoval Rada ztráty domácího kapitána.

Jak vážné je jeho zranění? „Myslím, že dostal loktem do hlavy. Má lehký otřes mozku, proto jsme ho střídali. Sám si o to řekl. A když si Doly sám řekne, tak to už musí být opravdu tak, že to nejde," konstatoval.

Na hřiště za něj poslal Čvančaru, kapitánskou pásku převzal Považanec. „Čvančara ho nahradil velice dobře. V závěru už domácí hráli vabank a my jsme vstřelili ještě dvě branky, které zápas trochu zkreslily. Osm vstřelených gólů tomu dvojzápasu skoro až neodpovídá," poznamenal Rada.

Definitivně si oddechl až za stavu 3:0. „Ve fotbale jsem už zažil hodně. V Německu jsme jednou vedli 3:0 o poločase a nakonec prohráli 3:4 a odcházeli s pláčem. Čím jsem starší, tím jsem nervóznější a opatrnější," práskl na sebe.

Jablonec souboj se šošony, jak se Žilině přezdívá, v součtu s domácím utkáním ovládl 8:1. „Rozhodla naše efektivita. která nás v lize zlobí. Doma se Žilinou jsme však dali gól skoro ze všeho, do čeho jsme kopli. A pak hrály roli i větší zkušenosti starších hráčů," uzavřel. Teď už se těší na páteční los základní skupiny.