Ta nejhorší facka, řekl Pernica o vyřazení plzeňských fotbalistů s CSKA Sofia

Svěřenci trenéra Michala Bílka v normální hrací době v Sofii prohráli 0:2, čímž ztratili nadějný náskok z úvodního domácího utkání. Ve 119. minutě prodloužení pak dostali rozhodující branku a třetí rok po sobě budou chybět ve skupině evropských pohárů. Bulharský tým přitom závěr dohrával v oslabení bez vyloučeného Jordyho Caiceda.

"Nechci používat sprostá slova, ale prostě jsme to zase nezvládli. Už třetím rokem. Je to hrozně špatně a teď se mi těžko hledají slova," řekl Pernica v klubové nahrávce pro média. "Dneska je to pro nás ta nejhorší facka v nejdůležitějším zápase sezony. Musíme se nachystat hned na neděli do Boleslavi s Hradcem (v šestém kole první ligy)," doplnil jednatřicetiletý stoper.

Západočeši poprvé inkasovali už v šesté minutě po trefě Grahama Careyho a po hodině hry zvýšil Georgi Jomov. "Byla malá aktivita na míči nebo malá aktivita vyvíjená na protihráče. Ale pak jsme měli nějaké šance první poločas. I před tím gólem šel Choras (Tomáš Chorý) sám na bránu. Nic jsme neproměnili a v prodloužení nás ještě potrestali na 3:0, i když jich bylo o jednoho míň," uvedl Pernica.

Kvůli zranění odstoupil po první části prodloužení, takže už jen v roli diváka sledoval, jak v předposlední minutě vstřelil vítězný gól Jurgen Mattheij po neuhlídané standardní situaci.

"Ten kalich hořkosti jsme si vypili až do dna. Ani nevím, co tam rozhodčí písknul za faul v rohu. Propadnutý balon a 3:0. To ještě rozhodčí snad nastavoval dalších pět šest minut nad 120. Ještě tam nějaká šance byla, ale už to byla křeč," dodal bývalý hráč Brna nebo Jablonce.