Trpišovský se zase orosil, Slavia si proti Slovácku zopakovala hektiku

„Přitom zbytečně. Pět minut před koncem vedeme dvoubrankovým rozdílem, hru kontrolujeme, pak ale nezachytíme jeden náběh, dostaneme gól a prožíváme nepříjemné pětiminutové nastavení. Ještě že se šťastným koncem," ulevilo se Trpišovskému, že zůstalo jen u komplikací způsobených trefou mladíka Vechety v 90. minutě.

Pro osmnáctiletého dorosteneckého reprezentanta šlo o první v kariéře a důležitější o to víc, že přišla právě proti Slavii, která by ho v zimě ráda přivedla do Edenu. I proto, že mu na konci roku končí smlouva a talent ze Slovácka bude k mání za pakatel.

Vechetův gól Pražany vystrašil natolik, že poslední minuty dohrávali v křeči a obavách, aby o výhru nepřišli.

Brankář Slavie Praha Aleš Mandous zasahuje během utkání se Slováckem.

Vlastimil Vacek, Právo

„Byli jsme pasivní, zalezli jsme do šestnáctky, takže nám spadl kámen ze srdce, když Navrátil hlavičkoval v nastavení ve velké šanci vedle," přiznával debutující brankář Aleš Mandous, že na hřišti i trenérské lavičce nervy pracovaly.

„Dohrávali jsme v hodně kombinované sestavě. Na stoperu levý bek a střední záložník s ním, za nimi v bráně Mandous chytající první zápas. Kvůli absencím i nuceným střídáním jsme byli na hraně," vysvětloval Trpišovský hektiku, do níž jeho tým upadl, ale kterou tentokrát přečkal, aniž by inkasoval, jako v Karviné.

„Takácse jsme přitom střídat nechtěli, protože bylo jasné, že soupeř bude mít v tu ránu na hřišti výškovou převahu. Jenže Laca braly do obou nohou křeče, takže jsme ho museli donést i do ledového bazénu, aby byl ve čtvrtek na pohárový zápas s berlínským Unionem k dispozici."

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Sznapka Petr, ČTK

Stopera, který odehrál celých 90 minut naposledy v dubnu během hostování v Mladé Boleslavi, by Trpišovský při vstupu do Konferenční ligy k dispozici mít měl, do kádru by se měli vrátit i absentující reprezentanti Slovenska a Ukrajiny Schranz s Kačarabou.

„Ze srazu svých národních týmů přijeli s nachlazením a teplotami, takže proti Slovácku ještě nastoupit nemohli. Do čtvrtka by ale měli být v pořádku," věří slávistický kouč, že proti osmému celku bundesligy se mu bude skládat sestava už snáz a podobné nervy jako proti Slovácku prožívat nebude.

„Čeká náš hodně náročný zápas, v němž se hodně naběháme. Union je dynamickým soupeřem s rychlým přechodem do útoku a dvojicí nebezpečných hráčů vpředu," upozorňoval Trpišovský předem na kvality protivníka, na něhož jeho mužstvo v úvodním střetnutí Konferenční ligy narazí.