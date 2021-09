Partituru na Union trenér nachystal. Teď ji ještě proti bundesligovému soupeři naplnit

Partituru na berlínský Union trenér Jindřich Trpišovský nachystanou má. Teď ovšem půjde o to, aby se jí Slavia v dnešním večeru při vstupu do Konferenční fotbalové ligy řídila. A samozřejmě aby zužitkovala šance a dávala góly, což je bolest, která jí v předchozích kvalifikačních duelech o Ligu mistrů a následně Evropskou ligu zlomila vaz.

I kouč bundesligového Unionu si toho povšiml, když studoval videozáznamy duelů Slavie s Ferencvárosem a Legií. „Vytvořila si velké množství šancí. Jejím problémem bylo jen to, že je nedokázala proměnit," zahlásil Urs Fischer hned po příjezdu do Prahy.

Jak tedy proti momentálně osmému, a v bundeslize v prvních čtyřech kolech neporaženému Unionu Berlín uspět? Jakou partituru trenér Trpišovský pro své svěřence na čtvrteční večer přichystal?

„Důležité bude vyvarovat se ztrát míče uprostřed hřiště. Právě tam je Union hodně silný. Důrazem, presinkem, vyhranými osobními souboji... Hned po zisku balonu vyráží do brejků. I ve čtyřech hráčích. Vpředu pak má dva útočníky, typologicky sice rozdílné, ale rychlé a nebezpečné," připomínal svým svěřencům první zásadu, kterou musí naplnit.

Pochopitelně, že má své premisy, jimiž je podmíněna.

„Musíme přesně kombinovat, dobře držet míč a vyvarovat se jeho ztrát v přechodové fázi, aby se soupeř nedostal do hry. Nepustit ho do tlaku, protože je silný i v kombinaci. A soustředit se na standardní situace, protože i při nich je Union nebezpečný. Třeba dlouhými auty do šestnáctky, kam se vydávají i stopeři," nastiňoval trenér Pražanů, co vypozoroval a nastudoval u videa.

„Prostě typický bundesligový tým. Sehraný, organizovaný, takticky disciplinovaný, silný. Takový, s jakými máme z minulosti zkušenosti," připomínal Trpišovský předchozí zápasy evropských pohárů s Leverkusenem či třeba Dortmundem.

„Musíme proto dobře držet balon a dostat protivníka do poslední třetiny hřiště. A když ho tam zatlačíme, věřím, že budeme schopni dostat se do šancí," odhaloval kousek po kousku osnovu nachystané partitury, která by měla pomoci tomu, aby Slavia při vstupu do Konferenční ligy uspěla. I bez Holeše, jehož nucená absence trenérovi pochopitelně komplikuje plány.

Tomáš Holeš viděl ve Varšavě už v 3. minutě červenou kartu

Ludmila Mitrega, ČTK/AP

„Po dlouhé době ale budeme hrát se soupeřem z elitní ligy před diváky, což nám v předchozích utkáních chybělo. Samozřejmě že chceme uspět. Proti Unionu, stejně jako v zápasech, které nás čekají. A to i s některými hráči, kteří budou na evropské pohárové scéně debutovat. V poslední době odcházeli jejich předchůdci do ciziny právě díky předváděným výkonům v evropských pohárech a reprezentaci, takže pro ty debutující půjde o šanci se ukázat," sází Trpišovský i na to, že proti Unionu nemusí mít o patřičnou motivaci starost.