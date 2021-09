Pilař? Žádného soupeře se nezalekne, líbí se Radovi. Chválil i Hanuše

Vyplatilo se Pilaře pošetřit?

Venca je pro nás v současné době hodně důležitý hráč. Měl trochu zdravotní problémy a potřebovali jsme, aby byl na tento zápas zdravý. Podle naší dohody se tam s Karvinou místo něj dostal Tomáš Malínský a dal branku. Teď si role vyměnili, šel tam Vašek a dal branku, i když z penalty. Ale taková branka je někdy důležitější než ze hry. Je vidět, že jde o hráče s mezinárodními zkušenostmi. Nezalekne se žádného soupeře. Podali jsme však kolektivní výkon a ten rozhodl o naší výhře.

Hraje Pilař v reprezentační formě?

Myslím, že určitě. Věk by neměl hrát roli. Vždy jen výkonnost. Vašek nastupuje pravidelně, my jsme s ním spokojení. Ale jestli je v nominaci, to je věc jiného trenéra. Pro nás je však Vašek v současné době hodně důležitý hráč.

Kromě Pilaře se vytáhl i gólman Hanuš, jenž v 65. minutě chytil stoprocentní gól.

Byl to asi zlomový zákrok, který nás udržel ve vedení. Samozřejmě od toho gólman je, aby něco chytil. Na druhou stranu Hany je pro nás v současnosti hodně důležitý. Má dobrou formu, což prokazoval v lize i v předkolech. Na druhou stranu mě mrzí, že jsme zápas nerozhodli už v prvním poločase. Pak by ten zákrok nehrál tak významnou roli, byť byl pochopitelně hodně důležitý. Minimálně 2:0 jsme měli vést, bohužel jejich gólman naše šance pochytal taky excelentně.

Zleva Camora a Dominik Pleštil z Jablonce.

Radek Petrášek, ČTK

Hanuš v Jablonci čekal na šanci dlouho. Je odměněný za trpělivost?

Ve fotbale někdy musíte být trpělivý. Pokud nebudete, můžete hodně ztratit. Hany ví, že jsem mu nekřivdil. Je tady Vlasta Hrubý, který chytal dobře a držel nás. Hanuš za mnou kolikrát přišel, jak to vypadá, že už by chtěl chytat, jestli bychom ho neuvolnili. Říkal jsem mu, že ho neuvolníme. Znal jsem ho z Jihlavy, vím, že má výborný charakter. Máme dva vyrovnané gólmany, což je potřeba pokud chcete hrát nahoře. Momentálně tahá za delší konec Hany, role se vyměnily, ale Vlasta je profesionál. Oba jsou pro tým důležití a plní své role. Ten, co chytá, i ten druhý. Spolupráce s Machym (Macháček), trenérem gólmanů, funguje.

V nadsázce jste říkal, že zápasy v Konferenční lize chcete hlavně přežít, jak vám bylo při šancích Kluže na vyrovnání?

Pro mě bylo nejvíc náročný, že šel soupeř do deseti. Nikdy nehraju rád proti oslabenému soupeři, protože je to ošidné. Pokud dostanete branku, celý výkon se znehodnotí. Pak se říká, že neporazili mančaft, který hrál proti deseti... Prožívám však každý zápas a byly tam situace, které mě rozohnily. Standardní situaci, kdy měl soupeř největší šanci, jsme nepokryli. Nebyli jsme důslední a soupeř nám tam skákal. Křičel jsem, protože hráči jsou upnutí na balon a nesledují dění kolem sebe. Tahle situace nás mohla připravit o tři body. Jinak bych si to přál tak, jak to měl pan Lasica. Samozřejmě bych byl raději, kdyby tady byl, ale když by mě to jednou mělo trefit, ať je to u lajny...