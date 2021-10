Doležal věří v jihočeský startér. Tlak ze mě spadl, říká jablonecký střelec

„Tlak ze mě trochu spadl. Už byl docela velký. Furt jsem hrával a góly nedával. Po psychické stránce mi to pomůže," vyprávěl jablonecký útočník číslo jedna.

Když proti Dynamu přidal minulý víkend druhou branku, na jarní zápas na jihu Čech si hned vzpomenul. „Tehdy jsem se předtím také nemohl moc trefit a pomohlo mi to, takže doufám, že to samé nastane i teď. Myslím, že i herně to již bude lepší. V předchozích zápasech jsem se i sám herně docela trápil, nebylo to zkrátka ono. Ale poslední zápas se mi docela povedl, jsem rád, že jsem se konečně trefil a snad góly odstartoval," řekl Doležal, který o víkendu v 11. ligovém kole slavil vůbec první ligové trefy v soutěži.

„Útočníkům na sebevědomí vždy vstřelený gól přidá. A myslím, že Dolymu obzvlášť, protože mívá zápasy, kdy bojuje a pere se s obránci, ale gólově mu nevyjdou. Vždy je vidět, že je pro nás důležitým hráčem. I když typologicky teď za něj kluky máme, jemu se dlouhodobě dařilo nejvíc," zhodnotil zkušený obránce Severočechů Jaroslav Zelený.

Krom dvou zásahů do sítě Jihočechů již v aktuálním ročníku skóroval jen jednou v předkole Konferenční ligy proti Žilině. Přesto svou výsostnou pozici hroťáka číslo jedna v Jablonci neztratil.

„Stále jsem říkal, že pokud nějakému hráči důvěřujete a vždy branky střílel, tak není možné, aby už do konce kariéry branku nevstřelil. Byla to jen otázka času. Před tím hrál s nějakými zdravotními problémy a reprezentační pauza mu pomohla," pověděl jablonecký kouč Petr Rada.

Už v minulém kole evropského poháru Jablonci na hřišti Alkmaaru kvůli zranění třísel chyběl, Severočeši padli 0:1. „Relativně jsem už v pořádku. Po covidu jsem si tříslo dvakrát natrhl a teď jsem tam měl něco s úponem, takže mě to trochu zlobilo. Doufám však, že už to bude v pořádku, budu nastupovat a začnu góly dávat," přál si útočník. Potvrdit to může již dnes večer.