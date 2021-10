Radost ze dvou gólů zastínilo zklamání. Cítíme křivdu, stěžuje si jablonecký Čvančara

Kalí hodně taková remíza radost ze dvou gólů?

Samozřejmě. Dal jsem dva góly, které pro mě mají obrovskou cenu. Sám cítím, že jsem se dal správnou cestou. Přes druhou ligu, kde se mi dařilo, do první a teď na to navazuju. Měl jsem delší útlum, když jsem v Opavě moc nehrál, a teď se mi zase začalo dařit. Mám z toho obrovskou radost. Stejnou mám i z těch gólů. Bohužel ale ve finále je z toho jen bod. Cítíme trochu křivdu. Jsem z toho zklamaný.

Proč cítíte křivdu?

Podle mě tam byly minimálně dvě takové sporné situace, kdy jsme měli kopat penaltu. Ještě jsem je tedy neviděl, ale minimálně sporná situace to byla. A když se odpískala penalta, která za mě byla docela dost přísná, minimálně jedna z těch dvou měla být i pro nás. Ale nejsem rozhodčí, říkám to tak, jak to vidím bezprostředně po zápase, kdy jsem plný emocí. Nechci říkat, že rozhodčí byl špatný. Prostě jen cítíme křivdu. Zápas měl být vítězný.

Mrzí remíza o to víc, že ve druhé půli jste Randers přehrávali?

Samozřejmě. Podle mě neměli žádnou stoprocentní šanci, do ničeho jsme je nepouštěli. A pak ze smolný penalty dostaneme gól... O to víc to mrzí. A samozřejmě se to násobí. Když se podíváme na zápas v Alkmaaru, tak za faul na mě měla být jasná penalta, měl jsem otřes mozku. Teď opět dvě penalty. Všichni jsme naštvaní. Bohužel s tím nic neuděláme. Tak to je.

Fotbalista Randers Stephen Odey (vlevo) se raduje z proměněné penalty proti Jablonci.

Radek Petrasek, ČTK/AP

Chybí vám na zápasech Konferenční ligy videorozhodčí?

Samozřejmě. Už jsem se o tom s někým bavil a bylo mi řečeno, že proškolených videorozhodčích je nedostatek. Co na to říct? Je to úsměvný, ale pro všechny stejný. Rozhodčí se teď rozhodli takhle, tak třeba nám to příště vrátí.

Nemrzí vás, že jste musel kvůli zdravotnímu stavu střídat už po hodině hry?

Samozřejmě, že ano. Ale celkově jsem za tuhle sezonu moc nenahrál. Buď se trenér rozhodl jinak, nebo jsem měl nějaké zdravotní problémy. Ale dnes naštěstí nejde o nic vážného, už teď se cítím dobře. Tahala mě třísla, raději jsem šel dolů, abych nezůstal dalších deset minut a nedej bože mě tam nepíchlo. Raději jsem se nechal vystřídat, abych byl připravený v pátek trénovat.

Kouč Jablonce Petr Rada dostává žlutou kartu v duelu s Randers.

Vit Cerny, Reuters

Dal jste dva góly, první patičkou. Proč jste situaci řešil takto?

Měl jsme druhý náběh do vápna. Viděl jsem, jak míč Povy (Považanec) navádí a dává pod sebe krásný balon, ale letěl trochu za mě. Buď bych se musel zastavit, nebo ho hrát patičkou. Hned jsem však věděl, že se pokusím o patičku. Jsem rád, že to tam padlo.

A druhý musel zahlásit pomezní, za brankovou čárou jste ho viděl hned?

Dopadl jsem po hlavičce na lajnu, takže jsem věděl, že je za čárou a hned jsme se běžel radovat. Na pomezního jsem se vůbec nekoukal.

Brankář Patrik Carlgren z Randers se raduje z gólu proti Jablonci.

Radek Petrášek, ČTK

V polovině skupinové fáze máte čtyři body. Jak nyní vidíte šance na postup?

S každým soupeřem jsme odehráli otevřenou partii, ani v jednom jsme nebyli horší, ba naopak jsme hráli svou hru a ukázali kvalitu. Věřím, že šance na postup máme. Když se podíváme na všechny zápasy, tak jsme všechny našimi výkony překvapili.

Koho teď považujete za největšího soupeře v boji o druhé místo?

Asi Randers.