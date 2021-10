Ostudné ponížení! Mourinho musel vysvětlovat šokující debakl

Mourinho se ve svém 1008. zápase kariéry dočkal největší blamáže, když poprvé jím vedený klub inkasoval šest nebo více gólů.

„Odpovědnost jde za mnou. Nasadil jsem hráče, kteří jinak moc nenastupují. Rozhodl jsem se udělat tyhle změny a nechat spoustu hráčů odpočívat. Udělal jsem to s dobrými úmysly, chtěl jsem dát šanci těm, kteří tvrdě makají a v chladném počasí na umělé trávě jsem sestavou zarotoval," vysvětloval kouč.

„Kdybych mohl hrát pořád se stejnou jedenáctkou, tak bych to udělal. Dnes jsem hodně zariskoval s hráči, které jsem nasadil. Čekal jsem od nich úplně jinou odpověď. Zkrátka neměli úroveň. Už jsem s nimi mluvil a byl jsem hodně upřímný. Tak, jako teď k vám být nemůžu. Jediné pozitivum je, že už se mě pořád nebudou ptát, proč nehrají," pokračoval.

Hostům nasázeli po dvou gólech Erik Bottheim a Ola Solbakken. Italskému týmu nepomohlo ani pětinásobné střídání po přestávce.

„Prohráli jsme s týmem, který měl větší kvalitu než my. Bodo zkrátka mělo vyšší kvalitu než naše zahajovací jedenáctka. Tak jednoduché to je," dodal Mourinho. Kádr AS Řím má přitom podle serveru transfermarkt.de hodnotu téměř 430 milionů eur, zatímco v případě skromného skandinávského klubu je to 14,6 milionů eur.

Erik Botheim se se spoluhráči s Bodo raduje z gólu proti AS Řím.

Ntb, Reuters

Kapitán Římanů Lorenzo Pellegrini se po ostudě na severu fanouškům AS omluvil.

„Nemám moc co k tomu říct. Mohu se jen omluvit, dát se znovu do práce a radikálně se zlepšit. V kabině jsme si řekli, co bylo potřeba a tam to také zůstane. Někdy potřebujete facku, abyste se poučili. A dnes jsme dostali facku do obličeje, kterou jsme si plně zasloužili. Musíme se z tohoto trapasu poučit a ve zbytku sezony se prezentovat mnohem lépe," kál se kapitán.

Fanoušci AS Řím prožili za polárním kruhem krušnou noc.

„Cítím hrozný vztek. Nejsem znepokojený nebo zklamaný, prostě jen naštvaný. Od zítřka musím mnohem víc makat, protože nás čekají zápasy, které je potřeba vyhrát," dodal.

V táboře vítězů panovalo pochopitelně zcela opačné rozpoložení. „Tenhle zápas vejde do historie. 6:1. Ten výsledek je extrém," rozplýval se autor dvou gólů Solbakken.