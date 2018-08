Kanga je jiný, nemám problém s ním pracovat, ujišťuje Ščasný. Berte ho tak, prosí fanoušky

Úvodní duel v Novém Sadu fatálně nezvládli. Po roce budou znovu dohánět porážku 0:2, což se jim v pěti předchozích pokusech v novém tisíciletí ještě nikdy nepovedlo.

Barcelona nedávno dohnala dokonce ztrátu 0:4. Messiho a spol. ovšem krizový kouč hráčům do hlavy vtloukat nebude. „Kdepak, radši jim pustím obrázky z prvního utkání se Suboticí. Bylo by skvělé dát brzy gól, ale budu kluky nabádat, aby byli trpěliví. Klidně i do závěru, aby nepropadli panice, když do 20. minuty gól nedáme. Nesmíme hlavně inkasovat," přemítá Zdeněk Ščasný.

Hned po návratu ze Srbska byl odvolán trenér Hapal, mužstvo pak pod vedením jeho dočasného nástupce vyhrálo v Jablonci. Vyhrotil se tam ovšem konflikt mezi svérázným záložníkem Kangou a letenským kotlem.

Klub se ostře vymezuje proti rasismu

„Pro mě není žádný problém s ním pracovat, ani pro spoluhráče. Kabina si uvědomuje, že Kanga je zvláštní, jiný, což u nás není běžné na rozdíl od zahraničních klubů. Všichni si uvědomujeme, jak je pro mužstvo důležitý. Chtěl bych požádat fanoušky, aby ho tak brali, aby vnímali, že dokáže zápasy rozhodnout a mužstvu hodně pomoci," žádá Ščasný o smír.

Část fanoušků afrického záložníka rasisticky uráží. A za takové projevy na pohárové scéně by mohla Sparta tvrdě zaplatit.

„Nám a našim fanouškům hrozí, že UEFA může uzavřít stadión pro příští pohárový zápas," varuje tiskový mluvčí Ondřej Kasík. „Již od zápasu v Novém Sadu udělalo několik lidí z klubu hodně práce a řeší situaci, aby nedošlo k něčemu, co by nás mohlo poškodit jako klub, atmosféru při zápase a fanoušky. Sparta se proti rasismu a diskriminaci jako klub společně s drtivou většinou publika velmi ostře vymezuje," zdůrazňuje mluvčí.

Na marodce i Ben Chaim

Kouč nepředpokládá, že by výrazně překopal sestavu z Jablonce. Hráči mu spíš ubývají. „Nejsem úplně šťastný. Šest až sedm lidí je mimo, nově k nim patrně přibyl i Ben Chaim," kaboní se Ščasný.

Aby nebylo těžkostí málo, hrát se bude ve spalujícím vedru posledních dnů. „Příprava probíhá standardně, přestože je teplo velmi nepříjemné. Hráči jsou poučeni o pitném režimu. Máme v klubu lidi, kteří se o něj starají," říká trenér.

Jako sportovní ředitel by teď zároveň měl hledat Hapalova nástupce. Případné vyřazení by hned na startu ovlivnilo hodnocení celé sezóny. Svoji dvojroli si však v kritické situaci příliš nepřipouští.

„Od chvíle, co jsem zase trenérem, jsem si zakázal jiné úvahy. Hodlám se koncentrovat jen na příští zápas, předat týmu, co umím. Utkání jdou rychle po sobě, nepřipouštím si, co by kdyby," líčí Ščasný.

V ochozech se čeká návštěva 12 tisíc diváků. Na klubovém webu najdou informace a pokyny, jak se budou moci osvěžit v srpnové výhni.