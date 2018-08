Mihálik předvídá postup Olomouce v Evropské lize

„Kluci se mě hned po vyřazení ptali, jestli Olomouc přes Almaty postoupí. Tak jsem jim řekl, že podle mě stoprocentně. Olomouc má velmi dobrý mančaft a podle mě to nebude mít těžký," věští exjablonecký snajpr, jenž se stále ještě zotavuje po operaci křížových vazů a spoluhráče tak sledoval jen z tribuny.

„My jsme to silně prokaučovali v utkání venku, kdy jsme dostali dva góly z brejků po našich dvou osobních chybách. A rozhodl nakonec gól z venkovního zápasu, kdy proti nám rozhodčí odpískal dost kontroverzní penaltu," hodnotí.

Kouč Olomouce Václav Jílek však podle něj Sigmu na soupeře výborně připraví. „On je tím známý. Ostatně jsem ho tak poznal i v jedenadvacítce. Taktika a video, to je jeho. Takticky na to budou připraveni výborně a tým mají na to, aby je porazili jak doma, tak venku," porovnává mládežnický reprezentant, který do špičkového nizozemského klubu přestoupil letos na konci ledna.

„Samozřejmě Almaty tam mají některé individuality, jako jsou Brazilci, kteří dokážou hrát fotbal, ale jinak to z jejich strany bylo spíš zdržování a zákeřnost. Olomouc by opravdu měla postoupit, byť samozřejmě může dojít k překvapení jako u nás nebo u Sparty. Ale nemyslím si to," fandí 21letý jablonecký odchovanec českému zástupci.

Za aktuálně druhý tým kazašské ligy hrají Brazilci Isael a Alves, ale také bývalá hvězda Zenitu Petrohrad a Arsenalu Andrej Aršavin. „Sice už má svoje léta, v odvetě střídal v 70. minutě, ale stále je to výborný fotbalista. Bylo fajn vidět takového hráče," přiznal. Teď však doufá, že Olomouc pro něj bude poslední pohárový soupeř.