Fandilo se z lodí! Nevídaný obrat zvládli s prázdným hledištěm. Miliardáře nakopl i prezident Lukašenko

Obrat, kanonáda, postup. Zenit Petrohrad se dočkal úspěchu v souboji s outsiderem ve třetím předkole fotbalové Evropské ligy. Ale bylo to drama. Nakonec snad nejpozoruhodnější ze čtvrtečního večerního programu. Dinamo Minsk přivezlo do Petrohradu čtyřgólový náskok, na postup mu to v součtu obou málovídaných představení nestačilo. Zenit dotáhl odvetu do prodloužení, v němž navršil skóre na konečných a postupových 8:1.