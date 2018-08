Pelta si na červeném koberci v Monaku splnil svůj sen, i když se žádného giganta nedočkal

„No, zřejmě slušnej oddíl,“ museli v duchu zlidovělé hlášky z filmového Jáchyma uznat aktéři pátečního losování základních skupin Evropské ligy, když do sálu kongresového centra v Monte Carlu dorazila jablonecká suita. Zatímco nejvyšší bos Severočechů a bývalý šéf českého fotbalu Miroslav Pelta přivezl do Monaka hned pět svých lidí, takový Arsenal poslal na losování jen dva zástupce a třeba AC Milán reprezentoval muž jediný. Paolo Maldini.

„Pro nás je účast na losu událostí, o které jsem snil celá desetiletí. Vždy jsem si představoval, jak jednou přivedu svůj Jablonec do evropského společenství. Co by jiní dali za to, aby tady také byli," zářil na červeném koberci v proskleném foyer Grimaldi Forum Pelta. Aby ne, když se konečně dočkal chvíle, kdy se v losovacím osudí ocitl i jeho Jablonec.

„Já se na tuhle chvíli těšil jako malý kluk," vykládal, zatímco kolem procházely fotbalové persony a legendy Clarence Seedorf, Hernán Crespo a Aron Winter, kteří měli při losování osud Jablonce a samozřejmě i pražské Slavie v rukou.

Máme nalosováno a čekáme na potvrzení termínů všech podzimních zápasů. Jste s losem spokojeni? 💚 #vprvnilinii #UELDraw pic.twitter.com/xIUYIcy03P — FK Jablonec (@FKJablonec) 31. srpna 2018

Samo sebou už bez takové pompy a roztoužených vzdechů přihlížejících fanoušků, jako ve čtvrtek vpodvečer, kdy se na stejném místě losovala Liga mistrů. Evropská liga je v hierarchii evropského fotbalu prostě o pořádných pár stupínků níž... Už při příjezdu zástupců klubů to bylo patrné. Zatímco ve čtvrtek nemohly luxusní limuzíny před kongresovým centrem na břehu moře vůbec zaparkovat, v páteční poledni se spousta funkcionářů spokojila s autobusy pendlujícími mezi hotely a Grimaldi Forum.

I účast byla mnohem skromnější, protože do Monaka přijelo z osmačtyřiceti účastníků základních skupin jen pětatřicet. V nejpočetnějším sedmičlenném složení španělský Villarreal a turecký Akhispor, jimž mezi všemi ostatními mohl konkurovat už pouze Jablonec.

Zatímco před vstupem do sálu jablonecký boss rozhazoval úsměvy do všech stran, po hodině už tak rozzářený nebyl. Aby ne, když se jeho tým dostal do skupiny s kyjevským Dynamem, Astanou a Rennes.

„Všichni si přáli Chelsea nebo Arsenal, ale já jsem pragmatik, takže jsem chtěl soupeře, s nimiž se dá hrát. A my dostali protivníky, kteří sice mají sílu, ale absolutní evropskou špičku nepředstavují. Máme určitě šanci se alespoň doma porvat o výsledek, který by mohl představovat bodový zisk," vracel se rychle do reality Pelta a připomínal, že nejen Jablonec, ale hlavně český fotbal potřebuje každý bod, který jeho zástupci na evropské scéně uhrají. „Jen tak nebudou naše mužstva v budoucnu až ve čtvrtém koši."

I pražská Slavia si toho je vědoma a na body si troufá. „Nemohli jsme ve skupině čekat lehké soupeře a také jsme se jich nedočkali. Narazíme na tři kvalitní protivníky, ale s každým z nich se dá hrát," bral generální ředitel Pražanů Martin Krob trio Petrohrad, Kodaň a Bordeaux.

„I v naší skupině chybí super tým kalibru Arsenalu či Chelsea, který by si diváci přáli, ale tím naše šance rostou. Je to hratelná skupina a my budeme chtít samo sebou bojovat o postup," netajil se slávistickými ambicemi.