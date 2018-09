Koubkovo Rennes vs. Holešův Jablonec: Na internátu hráli chodbal, teď se potkali v Evropě

„Budu se to snažit brát jako normální zápas, stejně ale bude speciální, protože některé kluky znám. A taky kvůli řeči, protože budu všemu rozumět," přiznává Koubek, který v Bretani kroutí už druhou sezónu.

Velmi pikantní bude duel pro jabloneckého pravého obránce Tomáše Holeše, protože s gólmanem francouzského celku se zná od puberty. V Hradci Králové spolu totiž bydleli na internátu. „Hrozně jsem si ho při losu přál. Je to přece hezký, když se v Evropské lize sejdou dva kluci, kteří spolu byli na intru. Asi je to osud," culil se Holeš. Koubek je o rok starší než on, na pokoji spolu proto nebydleli. Leč na stejném patře ano.

Chytat se naučil na chodbě

„Nějaké lumpárny za sebou máme. Třeba jsme vymysleli hru, které jsme říkali chodbal. Na chodbě jsme prostě na sebe stříleli malým míčkem a docela jsme ji zničili, potom se to nějak i řešilo. Každopádně tam jsem ho naučil chytat," vtipkoval rodák z Nového Města na Moravě.

Dnes večer ale půjdou žerty stranou. Jablonec se v lize už dvě kola střelecky neprosadil. Jak těžké bude prostřelit českého reprezentanta? „Hodně. Složité bude už jen překonat jejich obranu a Koubys je kvalitní gólman. V každém zápase má nějaký hezký zákrok," chválil jablonecký bek svého kamaráda.

„Velmi dobře umí hrát nohama, už od začátku v Hradci to do něj trenéři hustili. A zlepšil se i v chytání na lajně. Všimnul jsem si, že má v bráně jiný postoj, chodí teď i rychleji na zem. Nevím, jakou má slabinu, možná mu to musíme dát někam do víka," dodal Holeš.

Na Koubka spoléhá i pátý tým uplynulého ročníku Ligue 1. „Od Tomáše čekáme hodně. Má velký potenciál a věříme, že nám pomůže postoupit ze skupiny," přiznal trenér Sabri Lamouchi. „Přeju mu, aby se mu dařilo, ale teď bych byl samozřejmě rád, kdyby měl slabší den," dodal jeho protějšek Petr Rada. Koubka vedl loni na jaře ve Spartě, teď jsou z nich na jeden den soupeři.