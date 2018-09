Dynamo ztratilo vedení v nastavení. Vaclík inkasoval, ale Sevilla nakonec hladce vyhrála. Remíza v Kodani

Fotbalisté Dynama Kyjev vstoupili do "jablonecké" skupiny K Evropské ligy domácí remízou 2:2 s Astanou. Hosté vybojovali bod až gólem z páté minuty nastavení. Ukrajinský tým se za dva týdny představí v Jablonci, který prohrál v Rennes 1:2. Reprezentační brankář Tomáš Vaclík pomohl Seville k vítězství 5:1 nad Lutychem. Zenit Petrohrad vstoupil do základní skupiny C Evropské ligy, ve které hraje i pražská Slavia, remízou 1:1 v Kodani. Trnava s českým trenérem Radoslavem Látalem se doma blýskla výhrou 1:0 nad Anderlechtem Brusel.