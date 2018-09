Nevyšla mi cihlička ve zdi, popsal Koubek chybu, po které se už jen modlil. Jablonec za výkon pochválil

Co bylo při inkasované brance špatně?

Pravděpodobně jsem si to tam špatně postavil. Měl jsem to dát víc doleva. Ale předcházela tomu situace, kdy rozhodčí s Trávou na poslední chvíli posunuli balón a já jsem posouval zeď taky a tam možná vznikla nějaká chybička v komunikaci a Tráva to obstřelil. Přesně však nevím, co se stalo. Věděli jsme, že Tráva má skvělou kopací techniku a dneska to potvrdil. Překvapil zeď, překvapil mě. A byl z toho gól.

Takže to berete na sebe?

Ano. Postavil jsem si asi špatně zeď, protože to obstřelil. To by se nemělo stávat. Ale jak jsem říkal, stavěl jsem si to nadvakrát a možná nějaká cihlička nevyšla. (úsměv) Ale jsem rád, že mě kluci podrželi, fotbal je týmový sport, dokázali jsme to zvládnout a dali gól na 2:1.

Oddychl jste si tedy hodně na konci?

Určitě to byla velká úleva. Ani jsem se pořádně na penaltu nekoukal, protože mi nebylo moc dobře po kůži. Naposledy v Nice jsme penaltu nedali, takže to byl pro mě složitý moment. Vlastně celý druhý poločas po gólu byl pro mě těžký. De facto jsem se jen díval, jak se hraje a modlil se, abychom dali gól. Nakonec to dobře dopadlo.

Ukázal Jablonec, že může také hrát o postup?

Těžko říci, neznám momentální sílu dalších soupeřů. Ale kluci byli zdatným soupeřem. Když budou hrát na sto dvacet procent jako teď se stejnou taktikou, myslím, že všechny mužstva s ním budou mít problémy. Jablonec skvěle napadal, vpředu podrželi hodně balónů. My jsme to nakonec zvládli. I díky publiku, stadiónu i tomu, jak náročně Jablonec hrál. Možná mu došly síly. A nakonec rozhodla penalta.

Hrály roli i větší zkušenosti Rennes?

Asi taky. Myslím, že máme zkušenější hráče, i když spousta kluků od nás hráli evropské poháry taky poprvé. Potom taky to, že Jablonci došly síly tím, jak hodně presovali a celou dobu nám zavírali hráče ve středu a nebylo lehké dostat se vpřed. A pak určitě kvalita našich všech střídajících hráčů. Všichni tři naši střídající hráči ukázali svou kvalitu. A Hatem o to víc proměněnou penaltou. Je vidět, že je to hráč trochu jinde než my ostatní. Musím mu poděkovat, že ji proměnil a my máme vítězství. Je to po mě hodně důležitý.

Stihl jste si s Jabloneckými něco říci?

Vůbec. Před zápasem jsem sice všechny pozdravil. Zapomněl jsem jedině na pana Radu, jehož jsem pak pozdravil před tím, než zápas začal. Po mě to nebylo úplně lehký, protože normálně to nedělám. Trochu jsem se vyhodil ze své rutiny. Myslím si, že první poločas to bylo celkem v pohodě. Měli jsme problémy dostat se vpřed, do vápna, ale naštěstí jsme dali nádherný první gól. Jak to však u nás trochu bývá, jak dáme gól, tak se trochu zatáhneme a už nejsme tak aktivní jako za stavu 0:0 nebo 1:1. To jste viděli taky, že se hra zase otočila, když jsme bohužel inkasovali ze standardky. To mě mrzí.