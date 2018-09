Udělali jsme mnoho chyb, přiznal kouč Bordeaux

Kouč Girondins Bordeaux Éric Bedouet i přes prohru v Edenu nejevil žádné zklamání. „Máme ve skupině tři týmy, které patří ke špičce ve svých zemích (Zenit Petrohrad, Slavia, FC Kodaň - pozn. autora). Pro většinu našich hráčů to byl první zápas v Evropské lize. Uvidíme, jaké to bude příště určitě budeme lepší. Tady jsme neuspěli, ale takový je sport,“ konstatoval kouč předposledního týmu francouzské nejvyšší soutěže.

Příčiny porážky viděl především v prvním poločase. „Dělali jsme příliš mnoho chyb, špatně jsme stříleli, byli jsme hodně ostýchaví. Po změně stran se naše hra výrazně zlepšila. Měli jsme i šance, ale bohužel jsme je neproměnili. S výkonem ve druhé půli jsem ale spokojený, na něj můžeme navázat a příště z něj vycházet. Rozhodně nás první prohra nemůže nijak rozhodit, jsme teprve na začátku," konstatoval Bedouet.

Odmítl, že by hráči měli v hlavě nedělní klíčový duel Ligue 1 na hřišti posledního Guingampu. „To v žádném případě. Je to jiná soutěž a my jsme Evropskou ligu moc chtěli hrát. Porážku v Praze si zanalyzujeme a soustředíme se na domácí ligu. Věřím, že ten zápas zvládneme a odrazíme se k lepším výsledkům. To jsme si přáli udělat už v Praze, ale nepovedlo se to," pravil kouč Bordeaux.