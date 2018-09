Zavinil penaltu. Je to pro mě hořké, hlesl jablonecký nešťastník Holeš

„Ve středu jsem se ještě koukal na Plzeň a říkal jsem si, jak může rozhodčí takovou penaltu písknout, podle mě nebyla. A teď to zažíváme taky, bolí to," připustil Holeš s připomenutím středečního duelu Plzně v Lize mistrů s CSKA Moskva, který vyrovnal na 2:2 také v nastaveném čase z jedenáctimetrového kopu.

Jablonecký pravý obránce však stejně jako jeho spoluhráči neodehrál s favorizovaným Rennes špatnou partii. „Ale ta penalta je kaňkou," mučila ho rozhodující situace z poslední minuty normální hrací doby.

„V prvním momentu jsem ho asi držel, když jsem viděl, že míč letí pryč, pustil jsem ho... Ale neviděl jsme to ještě, takže to nechci hodnotit, nevím, jak to vypadalo," poznamenal Holeš sklesle.

Nyla jasný, uznal Hübschman

Podle jeho zkušenějšího spoluhráče Tomáše Hübschmana však byla jasná. „Bylo to hodně vidět. Holy soupeře vinou nešikovnosti, možná nezkušenosti, na chvíli podržel. Byla to jasná penalta. Dopadli jsme tak podobně jako Plzeň," přiznal férově jablonecký kapitán.

„Bráním o hlavu většího černocha, rukama si trochu musím pomoci, nevím, jestli jsem to udělal tak nešikovně. Je to pro mě hořké, i když jsem se snažil hrát, co to šlo," pověděl obránce.

Proti Rennes stejně jako většina jeho parťáků zažil v hlavní fázi evropské pohárové soutěže premiéru. Jak složité pro něj bylo bránit hráče Rennes na o stupeň vyšší úrovni? „Jde o rychlé hráče, kteří s míčem výborně pracují. Bylo to náročné, ale snažil jsem se k nim přistupovat co nejblíže a nedat jim prostor. Důraz na ně platil," konstatoval.

V poslední minutě to však přepísknul a Jablonec se do Česka v pátek vrátí s bolavou prohrou. „Myslím, že jsme však ukázali, že jde hrát s každým, když budeme hrát stejně," uzavřel Holeš. Jablonec je po prvním kole ve skupině K na posledním místě, jelikož ve druhém mači remizovalo Dynamo Kyjev s Astanou 2:2.