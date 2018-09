Slovenský zázrak pokračuje! Pro tohle hrajeme fotbal, radoval se Látal

"Jsou to krásné pocity, pro tohle hrajeme fotbal. Prožíváme krásné chvíle. Čekali jsme na jednu šanci a tu jsme proměnili. Opakuje se to, co jsme hráli i v předkolech. Nemohli jsme proti Anderlechtu úplně otevřít hru, proti nadstandardním soupeřům se většinou bráníme a čekáme na svou příležitost," citovala slovenská média a klubový web Látala.

Vicemistr Evropy z roku 1996 s Trnavou nejprve prošel přes první dvě předkola Ligy mistrů, pak smolně vypadl s Crvenou zvezdou Bělehrad, ale v závěrečném předkole Evropské ligy vyřadil Lublaň a senzačně dovedl Spartak do skupiny.

Hned na úvod hlavní fáze soutěže s Trnavou způsobil další překvapení, o které se v 79. minutě jediným gólem postaral dvacetiletý Matej Oravec. Do zápasu zasáhli i dva čeští záložníci Jakub Rada a Jiří Kulhánek.

"Vycházeli jsme ze zápasu proti Lublani, kde hrál Matej velmi dobře. Zasloužil se i o postup do skupiny. Pokud na sobě bude dál pracovat, je to do budoucnosti velmi zajímavý hráč. Nerad chválím individuality, ale musím ho vyzdvihnout," uvedl Látal na Oravcovu adresu.

Kouč Anderlechtu: Byli jsme poškozeni

Se svými svěřenci napodobil výsledek Trnavy z roku 1972, kdy doma rovněž porazila Anderlecht 1:0. Součástí tehdejšího týmu byl i současný prezident Spartaku Dušan Keketi.

"Pan Keketi nám přišel hned pogratulovat do kabiny a připomenul nám výsledek z dob, kdy byl ještě on aktivním fotbalistou. Já se o této informaci dozvěděl až v den zápasu a před ním bych to bral všemi deseti. Nakonec se to splnilo," usmál se Látal.

Trenér Anderlechtu Hein Vanhaezebrouck po porážce jen nevěřícně kroutil hlavou. "Dělali jsme vše, co jsme mohli. Držení míče jsme měli snad až 70 procent. Prakticky jsme kontrolovali zápas, ale je nutné říci, že hřiště bylo ve velmi špatném stavu, což vůbec nehrálo v náš prospěch," uvedl Vanhaezebrouck.

"Podívejte se na hru Trnavy, vypracovala si dvě šance a z jedné padl gól. Je to něco podobného jako Real Madrid ve středu. Odehrál velmi těžký zápas a nakonec vstřelil gól ze standardky. Také si myslím, že jsme měli mít jednu penaltu, byli jsme poškozeni. Kdybychom dali první gól my, jsem si jistý, že bychom vyhráli," dodal.