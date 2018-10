FOTBAL ON-LINE: Kruté! Pražané školili hvězdný Zenit, nemají však ani bod. Chystá se Jablonec

Fotbalisté pražské Slavie prohráli ve druhém kole Evropské ligy na hřišti Zenitu Petrohrad 0:1 a po vítězství z úvodního zápasu nad Bordeaux (1:0) jsou ve skupině C třetí za svým čtvrtečním přemožitelem a první FC Kodaň, která vyhrála na hřišti Bordeaux 2:1. Od 21:00 nastoupí k svému utkání fotbalisté Jablonce, kteří přivítají Dynamo Kyjev. (vysílá ČT sport). Zápas můžete sledovat on-line na Sport.cz.

Jan Matoušek vstoupil do zápasu velmi aktivně

Český vicemistr byl v utkání na hřišti favorizovaného Zenitu Petrohrad kromě úvodních minut jasně lepším týmem. Do šancí se dostával v prvním poločase především Jan Matoušek, Miloslav Stoch dokonce trefil břevno.

Ve druhém poločase tlak Pražanů gradoval, soupeře jednoznačně přestříleli, několikrát vyzkoušel pozornost domácího gólmana Luneva Josef Hušbauer. Do gólové šance se dostal opět Jan Matoušek, ani on však skórovat nedokázal. Posila z Příbrami v 53. minutě střídala, na hřišti ji nahradil Baluta.

Do gólové šance se dostali v 76. minutě i domácí, když z hranice malého vápna přestřelil branku Aleksandr Kokorin. Rozhodující moment utkání přišel v 80. minutě, kdy se po rychlé akci domácích prosadil do otevřené obrany opět Kokorin a poslal Zenit do vedení.

Slavia přestřílela svého soupeře poměrem 23:7, ani to však nakonec nestačilo ani na bod.

Jablonec se chystá na Dynamo

Fotbalisté Jablonce po úvodní prohře v Rennes (1:2) přivítají v Evropské lize doma Dynamo Kyjev a pokusí se napravit reputaci českého fotbalu v konfrontaci s ukrajinským. Kyjevský celek totiž v srpnu vyřadil v předkole Ligy mistrů pražskou Slavii, národní tým pak navíc v září prohrál v Lize národů doma s Ukrajinou 1:2.

Severočeši potřebují doma bodovat, aby mohli pomýšlet na postupové boje. Dynamo vstoupilo do soutěže domácí remízou 2:2 s Astanou a do Jablonce přijelo oslabené o svého nejlepšího hráče Benjamina Verbiče, který se těsně před odjezdem zranil.