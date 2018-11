Jak trenér zarazil Doležalovi vycházku po Astaně. Nepřijel na výlet, vysvětlil Rada

Když však o tom slyšel trenér Severočechů Petr Rada, ‚výletování' po moderním městě ihned zatrhl. „To se určitě nepodívá, žádné volno mít nebude! Nepřijel sem na výlet. Leda že by si sem ještě zaplatil nějaký zájezd a jel se podívat na Vánoce o dovolené," vtipkoval Rada.

„Ono procházet se v té zimě není ani dobrý," dodal vážněji. V Astaně momentálně osciluje teplota kolem nuly. Ale už v pátek ráno má přituhnout. Předpověď počasí slibuje až desetistupňové mrazy a v noci z čtvrtka na pátek by mělo sněžit. Ve městě s více než milionem obyvatel již na trávě místy spatříte shrabané hromádky bílého poprašku.

Zleva Tomáš Holeš z Jablonce a Ivan Majevskij z Astany.

Radek Petrášek

„Dopoledne se půjdeme rozběhat, zahrát báčko, abychom celý den neproleželi," prozradil Rada. Jablonec totiž v metropoli Kazachstánu jede v českém času, byť je v Astaně o pět hodin víc, takže vše má česká výprava posunuté.

„Ale zrovna u Doležala potřebujeme, aby spíš ležel a náhodou se nezranil," žertoval Rada. Šprým to však byl jen napůl. Kouč tím narážel na zranění, které Doležal utrpěl hned v prvním kole hlavní fáze Evropské ligy v Rennes. A o následující dva domácí mače pak přišel. A třeba minule doma s Astanou jeho výška a důraz v zakončení citelně chyběly.

Umělka? Problém to nebude

Teď si 28letý kanonýr ulevil, že se do evropských pohárů vrací. „Hrozně jsem si oddechl. Říkal jsem si, abych ještě nějaký zápas v Evropské lize stihl a jsem rád, že alespoň tři zápasy ještě stihnu a týmu pomůžu," liboval si.

Poraněný kotník vyléčil rychleji, než původní prognózy naznačovaly. „Trochu se to uspíšilo, bylo to dřív, než jsem čekal. Cítil jsme se docela dobře a nebolelo mě to. Už jsem chtěl jít proti Astaně před čtrnácti dny alespoň na lávku. Už pár dní jsem trénoval a chtěl jsem to zkusit. Ale v ten ve čtvrtek jsem měl ještě v Praze kontrolní vyšetření, takže trenér mě nechal ještě na tribuně a na lávku jsem šel až do následného utkání s Liberem," pověděl Doležal.

O úvodní gól prvního zápasu s Astanou v Jablonci se postaral Jakub Považanec.

Vlastimil Vacek

Jablonec ve čtvrtek čeká v Astaně možná klíčový zápas, co se šancí na postup týká. Jablonec na posledním místě skupiny K zaostává za Dynamem Kyjev a Astanou o tři body.

„Kdyby se nám podařilo vyhrát, tak skupina bude ještě víc zamotanější. Kdybychom uhráli bod, budeme spokojení," pověděl Doležal. V Astana Aréně čeká na Jablonecké umělá tráva. „V Jablonci jsme však od půlky listopadu skoro furt na umělce, takže si myslím, že ji máme nějak osahanou a takový problém to nebude. Možná jen na začátku zápasu to bude nezvyk," předpověděl Doležal. První možnost adaptovat se bude mít s parťáky ve středu večer po deváté hodině místního času, kdy na tým Petra Rady čeká oficiální trénink. Utkání pak startuje ve čtvrtek ve 21:50, tedy v 16:50 středoevropského času.