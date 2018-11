Postup je blízko. Ve Francii už budeme slavit, věří gólman Slavie

Čekala se tuhá bitva. Přesně tak duel v Edenu proběhl. „Nemastná neslaná remíza, pro ani jeden tým moc neřeší. Asi zasloužená, spíš boj než fotbalová kvalita. Předem jsme s takovým průběhem počítali, šlo o hodně," poukazuje trenér Jindřich Trpišovský.

Remízu nepovažuje ve vývoji skupiny za velký problém. „Mnohem závažnější by bylo, pokud bychom prohráli. Porážka by byla velkou komplikací. Pořád si myslím, že Kodaň je náročný soupeř, těžko se proti nim hraje. Přesto jsme na střely vyhráli 14:1, chyběl nám větší klid a ochota jít po křídlech do rizika. Čtyři body ze vzájemného dvojzápasu jsou dobré. Zbývající dva zápasy v Bordeaux a se Zenitem budou těžké, ovšem ne složitější než s Kodaní," přemítá kouč.

Sešívaní by právě již ve Francii mohli získat jistotu účasti v jarní vyřazovací části. „Když Kodaň prohraje v Petrohradu, bude nám stačit i bod. Ale já si myslím, že v Bordeaux vyhrajeme a oslavíme tam postup tak jako tak," maluje si brankář Ondřej Kolář.

„Nebudeme se spoléhat na pomoc Zenitu. Soustředíme se sami na sebe, abychom postup dotáhli," dodává záložník Jan Sýkora.