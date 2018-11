Slavia přiletěla do Bordeaux pro body. Uzdravil se Robocop

Bodový zisk, který by dával jistotu, nebo alespoň velkou naději na postup ze skupiny C Evropské ligy, je cílem fotbalistů Slavie ve čtvrtečním duelu. V úterý odpoledne odcestovala výprava červenobílých do Bordeaux bez marodů Tecla, Jugase a Van Burena, kteří jsou na soupisce pro tuto soutěž.

„Všichni ostatní jsou v pořádku a mohou nastoupit. Platí to i o Vladimíru Coufalovi, který se uzdravil neuvěřitelně rychle, ale on není normální člověk, to je Robocop," smál se asistent kouče Trpišovského Zdeněk Houštecký.

„Budeme spoléhat na naši pevnou obranu, vždyť v dosavadních čtyřech zápasech šly mezi naše tyče tři střely a dostali jsme jediný gól. Samozřejmě budeme využívat každé možnosti k útoku, lze předpokládat, že Bordeaux bude doma hrát na vítězství a útočit. Mají v týmu dobré individuality, ale vzadu nejsou tak kompaktní," našel slabinu v týmu soupeře.

Stoper Ondřej Kúdela brzdil chválu na obranu. „To není jen práce čtyřky vzadu, ale celého týmu. Pravdou ale je, že nám to vzadu funguje dobře. Zvládáme těžké soupeře v domácí soutěži i v Evropské lize," pravil.

Skutečnost, že UEFA zakázala fanouškům Slavie přístup na utkání v Bordeaux, bere jako realitu. „Budeme hrát i za ně," pravil.

Slávisté jsou spokojení, že odletěli do Francie už dva dny před zápasem. „Toho cestování máme hodně, byli jsme v Karviné, teď letíme do Bordeaux a v neděli jedeme do Opavy. Takhle budeme mít ve středu klid, dopoledne se rozcvičíme a v podvečer nás čeká jen předzápasový trénink, a ve čtvrtek v sedm večer zápas," vypočítal Houštecký.