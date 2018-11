Coufal je stoprocentně připravený! Je to Robocop, smál se slávistický asistent

Největším překvapením před úterním odletem fotbalistů Slavie do Bordeaux k zápasu Evropské ligy, byla přítomnost pravého obránce Vladimíra Coufala. „Je stoprocentně připravený, on je Robocop,“ usmíval se asistent trenéra Trpišovského Zdeněk Houštecký.

S jakým cílem jste přiletěli do Bordeaux?

Ideálně vyhrát, ale k postupu může v případě, že Petrohrad porazí Kodaň, stačit i bod. Na ten ale hrát nebudeme. Znamená to, že budeme chtít hrát náš fotbal, držet míč se snahou co nejvíc ohrožovat domácí branku. Je jasné, že Bordeaux bude hrát doma na vítězství, což nám otvírá určité možnosti. Bordeaux má sice výborné individuality do ofenzívy, ale když mají přepnout do obrany, dělá jim to problém. Toho budeme chtít využít. Určitě vyjdeme z naší dobré obrany, nejlepší v Evropské lize, vždyť mezi tyče naší brány šly ve čtyřech zápasech tři střely a dostali jsme jediný gól. Doufám, že jsem to nezakřikl a nedostaneme nějaký hloupý gól.

Forma hráčů je dobrá, takže by mohli v zápase dominovat...

Na dobrou formu spoléháme. Hráči si věří na balonu, dokážou obehrát soupeře. V naší lize bych řekl, že jsou některé obrany preciznější než ta, která nás čeká. Je prostupnější.

Ve výpravě je i Vladimír Coufal, to už je natolik v pořádku, že by mohl nastoupit?

Vláďa není normální člověk, je to Robocop. Dal se do kupy neuvěřitelně rychle, ale to lze říci i o Ondrovi Kúdelovi. Všichni hráči, kteří odletěli do Bordeaux, jsou schopní nastoupit. Chybějí marodi Tecl a Hromada, kteří jsou na soupisce, ale také Jugas, Mešanovič a Van Buren. Marodka se nám přes reprezentační pauzu docela vyprázdnila.

Takže trenér má po delším čase příjemný problém, koho vybrat...

Přesně tak. Když vidíte, jak kluci na tréninku makají, jak ke všemu poctivě přistupují, je to docela těžké rozhodování.

Poslední zápas doma hrajete s Petrohradem. Pokud byste uspěli v Bordeaux, o co by v něm vůbec šlo?

O první místo ve skupině a tím pádem i o docela velké peníze pro klub. Samozřejmě také o prestiž. Doma určitě budeme chtít vyhrát už kvůli našim fanouškům.

Ti kvůli trestu budou v Bordeaux chybět. Je to velká komplikace pro hráče?

Určitě to je nepříjemné, protože naši fanoušci jsou skvělí. Pro hráče to je ale další motivace navíc. Uhrát co nejlepší výsledek a pozvat fanoušky na poslední zápas do Edenu.

Letěli jste už v úterý, i když se hraje až ve čtvrtek večer. Je to velká výhoda?

Nejde ani tak o výhodu, jako o klid. S výjimkou utkání v Kodani takhle jezdíme k zápasům ven. Večer si s realizačním týmem v klidu sedneme a připravíme si varianty pro zápas. Ve středu ráno si dáme protažení a večer předzápasový trénink. Máme teď hodně cestování, byli jsme v Ostravě, teď v Bordeaux a v neděli jedeme do Opavy. Tenhle den klidu přijde vhod. Pravdou je, že když se herně a výsledkově daří, i únava se lépe vstřebává.