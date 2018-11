Recept na mráz? Méně stát a více běhat, velí jablonecký kapitán Hübschman před Rennes

Jak se oba týmy chystají na nepříjemné klimatické podmínky? „Pro kluky je to jedno z velkých témat. Oni vědí, že tam bude zima. Tím, že je to na horách, možná ještě větší, než předpokládají. Ale měli by na to být zvyklí, není to věc, která by nás měla rozhodit. Pro nás je důležité, aby hřiště bylo v pořádku. A to v Jablonci vždy bylo. Jestli bude nula nebo minus tři, by nemělo mít vliv na náš výkon," připustil český gólman ve službách Rennes Tomáš Koubek.

„Zima bude pro oba stejná. Samozřejmě je to občas nepříjemný, ale doufám, že my se s tím vypořádáme. Spousta kluků je v Jablonci zvyklá, že je tady v tomhle období větší zima. Větší problém bude asi soupeř než zima," uznal jablonecký kapitán Tomáš Hübschman na oficiální předzápasové konferenci.

„Nejvíce trpí nohy a ruce, ale jinak musíme asi víc běhat, abychom se dostali do nějaké teplotní pohody. Doufám, že nám pomůže, když budeme méně stát a více běhat," usmál se Hübschman.

Více než pětistupňový mráz nestraší ani zkušeného kouče Petra Radu. „Nemám s tím problém. Košile a svetr stačí. Jsem možná zahřátý víc než hráči," zavtipkoval kouč zelenobílých pověstný bouřlivým stylem koučinku.

„Zima je sice nepříjemná, ale hráči jsou tady na to zvyklí. A musím říci, že letos je to ještě abnormálně dobré. Vždy tu už jinak na začátku listopadu býval sníh," poznamenal Rada, který mimo jiné trénoval i v sousedním Liberci.

Kulichům a rukavicím nefandí

„Nejsem moc zastánce kulichů a rukavic. Měli bychom hrát fotbal bez těchto věcí, i když je mráz. Hráči musí být v pohybu. Jak vlítnete na hřiště, zima jde stranou. Velkou výhodu dnes mají v tom, že hřiště jsou vyhřívaná a můžete se pohybovat úplně jinak než dřív, kdy jste musel hodinu před zápasem štelovat kolíky. Dnes hrajete na zeleném pažitu," porovnal Rada, který chce se svým týmem urvat historicky první triumf Jablonce v základní skupině Evropské ligy. Zatím získal dva body za dvě plichty. Dobrou zprávou pro Jablonecké je, že k dispozici mají i špílmachra Michala Trávníka.

„Dlouhodobě mimo je Masopust, Ikaunieks má zase problémy se žebry. Pleštil a Acosta jsou také mimo, Čvančara má zánět achilovky. Kratochvíl má problémy se zády, byl tři dny na infúzích, ale věřím tomu, že on do zápasu bude připraven," uzavřel Rada.