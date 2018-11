Rozumět protihráčům může být důležité, věští stoper Slavie Ngadeu

Francouzština je jeho rodnou řečí, přesto bude hrát osmadvacetiletý kamerunský stoper Michael Ngadeu ve Francii poprvé. Zítra večer by měl být v Bordeaux právě on hlavním pilířem slávistické obrany, která je s jedním inkasovaným gólem nejlepší v Evropské lize stejně jako ta Chelsea.

Je pro vás zápas s Girondins specifický i tím, že mluvíte stejnou řečí jako protihráči a jejich fanoušci?

Hraju ve Francii poprvé, ať jsem hrál kdekoliv v zahraničí, lidem kolem jsem nerozuměl. Teď jim budu konečně rozumět. V určitých momentech může být důležité, že budu vědět, co si říkají soupeřovi hráči, když půjde o nějaké pokyny. Jindy sice slyším, že si za mými zády něco říkají, ale nerozumím tomu.

Čekáte od hráčů Girondins lepší výkon, než jaký podali v Praze?

Moc je nesleduji, ale z informací, které máme, a ze statistiky je patrné, že se zlepšují.

Uvědomujete si, že v případě vítězství a bodové ztráty Kodaně v Petrohradu už můžete mít jistý postup do jarních bojů?

Víme o tom, ale v hlavách to nemáme. Nic není rozhodnuto. Musíme se koncentrovat na zítřejší zápas a vyhrát ho, pak o tom můžeme přemýšlet.

Když se to podaří, bude to splněný cíl nebo jen povinnost?

Klademe si postupné cíle, nemluvíme hned o konečném vítězství v soutěži. Toto by byl první postupný krok.

Slavia má společně s Chelsea nejlepší obranu v Evropské lize, v čem je její síla?

Opravdu? To jsem nevěděl. Je to hlavně díky trenérovi Trpišovskému, který nám stále říká, že nejlepší způsob, jak zápas vyhrát, je nedostat gól a nějaký dát (úsměv).

Kouč má k dispozici tři kvalitní stopery, vedle vás Ondřeje Kúdelu a Simona Deliho. Je mezi vámi konkurenční boj?

Jsme profesionálové a v týmu je konkurence. Všichni tři děláme maximum, aby trenér vybral právě nás, a na hřišti se snažíme odvést maximum pro tým. Ale je jen na trenérovi, koho vybere.

Na zápase nebudou kvůli trestu od UEFA fanoušci Slavie. Bude to velká ztráta?

Nikdy jsem to nezažil. My jsme na ně zvyklí, dodávají nám motivaci a energii, tlačí nás dopředu. Budou nám chybět, ale my si je musíme představit, jako by tu byli nebo že nám fandí u televize.