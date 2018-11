Zápas v Petrohradu mě zajímat nebude, tvrdí Trpišovský

Slavia může udělat ve čtvrtek večer v Bordeaux důležitý krok k postupu ze skupiny C Evropské ligy do jarních vyřazovacích bojů. Od roku 1996, kdy došla až do semifinále Poháru UEFA, a právě s Bordeaux v něm vypadla, by to bylo poprvé, co by se dostala v pohárové Evropě tak daleko.