Jasný cíl Slavie: Vyhrát v Bordeaux a postup je prakticky doma

Fotbalisty pražské Slavie čeká dnes v 18:55 veledůležitý duel skupiny C Evropské ligy. Když vyhraje na trávníku Girondins Bordeaux, bude mít blízko k postupu do jarních bojů. Pokud by ovšem FC Kodaň, konkurent ze skupiny C, prohrál na hřišti lídra v Petrohradu, pak by stačila k účasti v jarní fázi EL Pražanům i remíza.

„S výsledkem druhého zápasu v Petrohradu nekalkulujeme. Soustředíme se na náš zápas. Chceme ho vyhrát," konstatoval rezolutně kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Nic jiného, než duel ve Francii ho nezajímá. „Připravili jsme se na více variant, které může soupeř použít, pokud skutečně udělá kouč Girondins Bedouet více změn v sestavě," naznačil trenér Pražanů, že by jeho tým ve čtvrtek nemělo nic zaskočit. "Bordeaux se oproti prvnímu utkání v Praze zlepšilo, především v obraně hraje kompaktně, dostává méně gólů a soupeři se hůř dostávají do šancí. Otázkou je, co s jejich souhrou udělají případné změny. Mají však velmi kvalitní mladé hráče," dodal.

Trpišovský počítá do zápasu s nejsilnější sestavou, kterou může v dané chvíli nasadit. Na pravý okraj se vrací uzdravený Coufal, uprostřed budou hrát Ngadeu s Kúdelou, ale variantou může být i nasazení Deliho a posílení středu hřiště Ngadeuem, kterému není cizí ani post defenzivního záložníka. Souček by tak měl více prostoru pro podporu ofenzivy. Trojice Stoch - Hušbauer - Zmrhal by měla přetlačit domácí středovou řadu a výrazně podpořit hrotového útočníka. Kdo jím bude při neúčasti Tecla je jasné - Olayinka. V případě potřeby se může na hrotu objevit i Škoda.

Slavia jde do zápasu s nejlepší obranou Evropské ligy, zatím inkasovala jen jednou. „To je tím, že nám trenér Trpišovský pořád říká, že nejlepším způsobem, jak vyhrát, je nedostat gól a nějaký dát, o to se také snažíme," říkal s úsměvem Michel Ngadeu. „Hlavně to nesmíme zakřiknout, abychom pak nedostali nějaký hloupý gól," přidal se Ondřej Kúdela.

Hráči se budou muset vyrovnat nejen se soupeřem, ale i poloprázdnými tribunami, protože na zápas bylo prodáno zatím jen sedm tisíc lístků. Navíc tentokrát neuslyší povzbuzování svých fanoušků, kterým vystavila stop na tento zápas UEFA. „Jsme na ně zvyklí, budou nám chybět, ale musíme se s tím vyrovnat. Bude to motivace navíc, abychom uspěli, a pak postup oslavili společně v Edenu v posledním utkání skupiny s Petrohradem," pravil Kúdela.

Kouč domácích Éric Bedouet se před utkáním dušoval, že Girondins zápas se Slavií nepodcení, i když je v neděli čeká v Ligue 1 šlágr s Paris St. Germain, který už je naopak téměř vyprodaný. Moderní stadión Matmut Atlantique na kraji města má kapacitu přes 42 tisíc diváků. „Potřebujeme vyhrát, a nejlépe o dva góly. Zápas rozhodně nepodceníme, jak si může někdo myslet. Půjdeme do něj s cílem zvítězit a zabojovat o naději na postup, která je možná malá, ale pořád žije. Jakou nasadím sestavu, neprozradím, stejně ani to, jestli nastoupí Plašil. V každém případě nás čeká velmi silný, zkušený a technicky vybavený soupeř," pravil kouč domácího týmu.