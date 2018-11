Komplikace, postup se odkládá! Sešívaní v Bordeaux propadli

Postup se odkládá! Fotbalisté Slavie prohráli po bídném výkonu ve čtvrtečním utkání skupiny C Evropské ligy na hřišti Girondins Bordeaux 0:2, když po přestávce dvakrát inkasovali. Vzhledem k vítězství Zenitu Petrohrad v souběžně hraném utkání nad FC Kodaň 1:0 ale stačí Pražanům k postupu do jarní fáze soutěže i remíza v posledním vystoupení 13. prosince na domácí půdě s Petrohradem.

Radost fotbalistů Bordeaux poté, co June Koundé vstřelil do sítě Slavie druhý gól v utkání Evropské ligy.

Domácí začali s několika avizovanými změnami, na lavičce zůstal například Plašil. V týmu hostí bylo překvapením nasazení Matouška na hrot, v obraně chyběl naopak Kúdela. Už v první minutě po se po trestném kopu dostal do šance Cornelius, ale zblízka vysoko přestřelil. Gólman Pražanů Kolář nejprve pobavil diváky kličkou proti dobíhajícímu Palenciovi, a pak se musel později pořádně natáhnout, aby vyškrábl ránu Youssoufa z trestného kopu.

Fotbalisté Bordeaux byli v úvodu utkání mnohem aktivnější, jejich rychlost a důraz dělaly hostům problémy. Přesná finální přihrávka v podání Slavie prakticky neexistovala. Na Pražanech nejspíš ležela tíha vědomí, že výhra by je posunula do jarních bojů, a toho se zalekli. Místo dravosti a sebevědomí přicházely neuvěřitelné ztráty míče.

KONEC ZÁPASU | Sešívaní podlehli @girondins 0:2. Domácí šli do vedení v úvodu druhé půle, druhou trefu přidali v závěru zápasu. Největší šanci na vyrovnání nevyužil Jan Sýkora. #girsla pic.twitter.com/BO0SHljVqm — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 29. listopadu 2018

Po čtvrthodině se Pražané poprvé dostali do šestnáctky, po dlouhém Coufalově autu však vyrazili domácí do brejku. Obrana ale stihla zblokovat střelu Corneliuse, stejně tak i dva další pokusy o dorážku. De Préville pak ve slibné pozici dělovkou trefil Ngadeuova záda. Obrovskou šanci měl po necelé půlhodině nekrytý Cornelius, ale netrefil míč, který mu naservíroval Youssouf. De Préville vzápětí těsně minul z trestného kopu metr za hranicí šestnáctky. Brankář Kolář následně skvělé zakročil při voleji Youssoufa.

Nejhorší podzimní výkon Slavie

Slávisté předváděli svůj nejhorší podzimní výkon. Přesto mohli málem vést. Při ojedinělém protiútoku zasáhl domácí obránce míč v pokutovém území rukou, ale sudí místo penalty nechal pokračovat ve hře. Mezi tyče až ve 39. minutě poprvé vypálil slabě Zmrhal. Naopak na druhé straně gólman Pražanů v posledním okamžiku ukopl míč před Corneliusem. Nejlepší obrana Evropské ligy se potila a Kolář v bráně si zachytal snad víc než za celý podzim.

Trest za špatný výkon přišel krátce po začátku druhé půle. Po Kaluem rozehraném přímém kopu prolétl míč houštinou těl před malým vápnem, na jehož konci čekal De Préville a uklidil ho s přehledem ke vzdálenější tyči. Krátce nato Kolář vyrazil dělovku Youssoufa z trestného kopu. Slávisté dál pokračovali v bídě z první půle. Nad jejich výkonem se rozplakala i obloha. Když se pak po dlouhé době dostali hosté do šestnáctky soupeře, Součkova hlavička nenašla cíl. Na druhé straně Kolář nadvakrát likvidoval střelu Corneliuse.

Domácí s blížícím se závěrem začali hlídat vedení a Slavia se nastěhovala na jejich polovinu. Žádný z centrů do šestnáctky však nenabídl nebezpečnou situaci, natož šanci. Až v poslední čtvrthodině si ji vytvořila. Souček centroval z levé strany, ale úplně volný Sýkora z pěti metrů gólmana neprostřelil, obrana uklidila míč do bezpečí.

V páte minutě nastavení pak zpečetil osud zápasu Koundé, když v pádu vstřelil druhý gól Bordeaux a definitivně zhatil naděje Slavie na bodový zisk.

Zajímavostí bylo, že čtyřicetitisícový stadión Matmout Atlantique zel téměř prázdnotou. V domácím kotli bylo jen pár stovek věrných. Horké to nebylo ani se zákazem vstupu pro fanoušky Slavie v klubových barvách. Několik desítek jich to prostě risklo. V hledišti pak svítilo několik červenobílých dresů a pořadatelé pustili i pár borců v tričkách s nápisem UEFA Mafia... Později je však museli schovat pod bundy. Úspěch to Pražanům stejně nepřineslo.