Jablonec dostal mat už před zápasem! I tak půjdeme za třemi body, slibuje kapitán Hübschman

Znamená to, že i kdyby Tomáš Hübschman a spol. francouzský celek večer porazili, měli by kolo před koncem pět bodů. A to už na přezimování v pohárové soutěži nestačí. Jablonec bude mít v případě triumfu o tři body méně než kazašský celek, s ním však má horší vzájemnou bilanci. Za Dynamem, na jehož hřišti účinkování v základní skupině za dva týdny uzavře, by pak zaostával o nedostižných šest bodů.

Severočeský nováček v hlavní fázi pohárové Evropy by živil naději na zázrak jen v případě výhry Astany. Jenže ta doma na umělé trávě poprvé ve skupině padla a otevřela tak ještě šanci pro Rennes. To zelenobílí už před svým pátým vystoupením v EL vědí, že lepší než třetí v tabulce neskončí.

Díky tomu, že Astana doma nezvládla zápas s Kyjevem a prohrála, tak naše šance na postup již neexistuje. Ale boj nekončí! Teď válčíme o český fotbal! 💪🏻⚽️💚🇨🇿 #vprvnilinii #UEL pic.twitter.com/qoWr6zwJVK — FK Jablonec (@FKJablonec) 29. listopadu 2018

Kyjev dal soupeři lekci z efektivity. Na střely vyhráli domácí 17:2, jenže na pokusy směřující na branku to bylo nerozhodně 2:2. Ukrajinský velkoklub vyhrál brankou Benjamina Verbiče z 29. minuty po parádní kombinaci, mnohem více šancí si vypracovali domácí.

V 7. minutě jen těsně minul branku hostů Ivan Majevskij, před koncem poločasu pak spálil tutovku Roman Murtazajev, jenž sám před brankou netrefil balon. Kazašský reprezentant byl největším smolařem utkání, ani další své velké šance v branku nepřetavil. V 81. minutě zase obránce Astany Antonio Rukavina trefil nádhernou střelou pouze břevno.

Pro Severočechy to je špatná zpráva, ale touha zvítězit ve večerním duelu zůstává. „Nemáme motivaci utkání vyhrát jen s ohledem na to, jestli budeme mít nebo nebudeme mít šanci postoupit ze skupiny," řekl kapitán Severočechů Tomáš Hübschman.

Zelenobílý klub v základní skupině evropských pohárů klub ještě nevyhrál, takže bojuje o historický zápis. Ve hře je navíc patnáct milionů korun za výhru.

„Za třemi body půjdeme, i když nebudeme mít šanci ze skupiny postoupit," slíbil Hübschman. Utkání Jablonec s Rennes začíná v devět hodin večer.